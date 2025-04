Konzerte in NRW: Guns N’ Roses, Robbie Williams, Ed Sheeran, Billie Eilish …

Der Konzertsommer 2025 rückt immer näher. Und eines darf schon jetzt gewiss sein – er wird bombastisch. Selten haben sich so viele Superstars in NRW angekündigt, wie in diesem Jahr. Das sind die KONZERTE DES JAHRES!

Guns N’ Roses: Am 18. Juni 2025 beehren Megastar Axl Rose und Band die Landeshauptstadt Düsseldorf. Die Rock-Giganten aus Los Angeles spielen in der Merkur Spielarena. Tickets sind noch zu haben.

Linkin Park: Sieben Jahre nach dem Tod ihres Frontmannes Chester Bennington stehen Linkin Park wieder auf der großen Bühne. Nach einer kleinen Tour im vergangenen Jahr, stehen nun die großen Konzerte an. Am ersten Juli spielen die US-Amerikaner in der Merkur Spielarena zu Düsseldorf.

Megastars in Nordrhein-Westfalen

Ed Sheeran: Gleich drei Konzerte spielt der britische Ausnahmekünstler in der Düsseldorfer Merkur Spielarena. Am 5., 6. und 7. September dürfen sich die Fans auf Songs wie „Lego House“ oder „Shape of you“ freuen.

Robbie Williams: Was soll man über diesen Mann noch sagen? Er gehört zu den größten Stars des Planeten, ist der geborene Entertainer. Am 25. Juni dürfen sich die Fans auf Robbie in der Veltins-Arena Gelsenkirchen freuen.

Bruce Springsteen & The E Street Band: Der Altmeister des Rock kehrt zurück nach Deutschland. In Gelsenkirchen werden der Boss und seine Band am 27. Juni 2025 die Massen begeistern.

Iron Maiden: Die Metal-Heroen kommen in den Pott. Am 11. Juli 2025 dürfen sich die Fans bei hoffentlich schönstem Sonnenschein auf Bruce Dickinson und Co. freuen. Das Konzert findet in der Veltins-Arena statt.

Pur: Ein graues Haar, Abenteuerland, Lena… die Liste der Megahits der Schwaben könnte sich beliebig erweitern lassen. Am sechsten September dürfen sich die Fans auf Hartmut Engler und Friends in der Veltins-Arena freuen.

Twenty One Pilots: Die Fans lieben Tyler Joseph und Josh Dun. Dementsprechend ekstatisch dürfte es am 1. Mai in der Kölner Lanxess-Arena zugehen, wenn die Pilots hier auftreten.

Billie Eilish: Sie ist ein Weltstar. Und sie kommt nach Köln. Am 30. Mai tritt Megastar Billie Eilish in der Lanxess-Arena auf.