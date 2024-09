Veltins Arena: Iron Maiden kündigt Schalke-Auftritt an! Ein Detail lässt Fans ausflippen

AC/DC, Taylor Swift und Rammstein. 2024 sind die ganz großen Stars auf Schalke aufgetreten. Auch im nächsten Jahr können sich Musik-Fans auf Mega-Shows in der Veltins Arena freuen. Dass die Band „Pur“ im September 2025 ihr 30-jähriges Jubiläum in der Veltins Arena feiern wird, stand schon fest.

Am Donnerstag (19. September) wurde das nächste Mega-Event auf Schalke offiziell verkündet. So wird „Iron Maiden“ im kommenden Sommer in Gelsenkirchen auftreten. Das Datum lässt die Fans der Band jubeln.

++ Wirbel um abgesagtes Mega-Event in der Veltins Arena – jetzt bricht der Veranstalter sein Schweigen ++

Veltins Arena: Iron Maiden feiert Jubiläum auf Schalke

Feiertags-Stimmung bei den Fans von Iron Maiden. Die britische Hard-Rock- und Heavy-Metal-Band startet im nächsten Jahr ihre große Jubiläums-Tour. 50 Jahre nach der Gründung macht die Band um Leadsänger Bruce Dickinson fünfmal Halt in Deutschland. Die erste deutsche Show wird dabei am 11. Juli 2025 in der Veltins Arena steigen.

Mehr aus der Veltins Arena: Erst Taylor Swift und Rammstein – jetzt kommt ER auf Schalke! „Hilfe“

Das Datum beim einzigen NRW-Konzert der Band lässt die Fans förmlich ausflippen. Denn was ihnen sofort ins Auge springt: Der 11. Juli ist ein Freitag! Die Fans können also nach der Show ruhigen Gewissens bis tief in die Nacht feiern und in Erinnerungen schwelgen.

Bruce Dickinson kommt mit seiner Band Iron Maiden in die Veltins Arena auf Schalke. Foto: IMAGO/Gonzales Photo / Terje Dokken

Iron Maiden Tour 2025 – das sind die Shows in Deutschland:

Freitag, 11. Juli – Veltins-Arena, Gelsenkirchen

Dienstag, 15. Juli – Bürgerweide, Bremen

Freitag, 25. Juli – Deutsche Bank Park, Frankfurt

Samstag, 26. Juli – Cannstatter Wasen, Stuttgart

Dienstag, 29. Juli – Waldbühne, Berlin

Vorverkauf startet noch im September

Der Vorverkauf startet schon am 23. September (10 Uhr), da allerdings exklusiv für Mitglieder des „Iron Maiden-Fanclubs“. Mehr Infos dazu gibt es auf der Webseite der Band. Ein nächster exklusiver Presale startet dann am 25. September (10 Uhr) bei Eventim, bevor der allgemeine Vorverkauf zwei Tage später beim Ticketanbieter beginnt.

Mehr Themen:

Bruce Dickinson verspricht zur Jubiläums-Tour: „Wir werden unseren Fans ein einmaliges Live-Erlebnis bieten. Das ist eine Tour, die ein Lächeln auf dein Gesicht und ein Jubeln in deine Kehle zaubern wird“, so der Leadsänger, der sich direkt an seine Fans richtet: „Wenn du uns schon einmal gesehen hast, kannst du dich bereit machen, dieses Erlebnis auf eine ganz neue Ebene zu heben.“ Und an alle da draußen, die Iron Maiden noch nicht live gesehen haben, hat Dickinson noch eine weitere Botschaft: „Wenn du uns noch nie gesehen hast: Worauf zur Hölle wartest du? Dies ist deine Chance, herauszufinden, was du verpasst hast! Iron Maiden wird euch definitiv kriegen!“