Veltins Arena: Erst Taylor Swift und Rammstein – jetzt kommt ER auf Schalke! „Hilfe“

Es ist der ganz große Star-Auflauf in diesem Jahr auf Schalke gewesen. Nach AC/DC im Frühjahr gaben sich Taylor Swift und Rammstein im Sommer die Ehre in der Veltins Arena. Zwischendurch wurde in der Gelsenkirchener Multifunktionshalle sogar Fußball gespielt.

Neben den Heimspielen des FC Schalke 04 fanden im Sommer auch einige Spiele der Fußball-EM in der Veltins-Arena statt. Im Laufe des Turniers sollte plötzlich der Stern eines bislang weitestgehend unbekannten Mannes aufgehen. Und jetzt kommt er für ein Groß-Event nach Gelsenkirchen.

Veltins Arena: EM-Kultfigur kommt auf Schalke

Plötzlich war er da – und danach auf keinem Fan-Event bei der EM 2024 mehr wegzudenken. Andre Schnura hat die Fußball-Fans erst am Rande der Fan-Zones und im weiteren Turnierverlauf sogar als offizieller Act auf den Bühnen begeistert. Mit dem Saxophon in der Hand auf seiner mobilen Box stehend sorgte der Musiker für Ekstase.

Videos seiner Auftritte wie beim EM-Halbfinale in Dortmund (mehr hier >>>) gingen bei Instagram und Co. viral. Noch während des Turniers kündigte die EM-Kultfigur eine Tour an. Und nicht nur das – sein Weg führt ihn jetzt auch noch in die Veltins-Arena. Hier wird ihm eine große Ehre zuteil.

Andre Schnura live im TV

So wird Andre Schnura beim Finale der European League of Football (ELF) am 22. September auf Schalke auftreten. Nach eigenen Angaben wird der Musiker vor dem Duell zwischen „Vienna Vikings“ und „Rhein Fire“ (hier mehr zum Event >>>) die Nationalhymne spielen – und das live im Fernsehen bei Pro Sieben. Ein Fakt, den der vor wenigen Monaten in Deutschland noch unbekannte Saxophonist offensichtlich selbst kaum glauben mag. Sein Kommentar: „Hallo, Hilfe.“

Für seine Fans kommt der Auftrag hingegen nicht überraschend. „Aber auch einfach voll verdient!“ und „Ehre, wem Ehre gebührt!“, heißt es in den Instagram-Kommentaren zur Ankündigung der Veranstaltung.