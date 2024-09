Veltins Arena: Wirbel um abgesagtes Mega-Event – jetzt bricht der Veranstalter sein Schweigen

Es sollte das nächste Mega-Event nach der EM 2024 sowie den Auftritten von Taylor Swift und Rammstein in der Veltins Arena werden. Doch dann wurde die Monster-Jam-Show auf Schalke kurzfristig abgesagt (mehr zu den Gründen hier >>>).

Wer seine Tickets direkt über Schalke geordert hatte, sollte sein Geld schnell zurückbekommen. Anders sah es bei vielen anderen Kunden aus, die über „Ticketmaster“ ihre Eintrittskarte für das Event in der Veltins Arena geordert hatten. Der Ticketdienstleister verwies bei der Rückerstattung auf den Veranstalter („PK Events GmbH“). Weil es dabei zu Verzögerungen kam, fürchteten Ticketinhaber das Schlimmste. Doch jetzt meldet sich der Veranstalter zu Wort.

Veltins Arena: Veranstalter spricht Klartext

Die Sorge der Ticketinhaber war groß. Die „PK Events GmbH“ hatte sie in einer E-Mail dazu aufgerufen, ihre Originaltickets per Post einzusenden. Doch plötzlich bekamen sie Wind davon, dass das Unternehmen seine Adresse geändert hatte. Zudem war die Webseite offline und telefonisch niemand zu erreichen. Auch eine Anfrage von DER WESTEN blieb mehr als zwei Wochen lang unbeantwortet. Im Gespräch mit dieser Redaktion fürchteten Betroffene, dass sie ihr Geld nicht wiedersehen würden. Manche vermuteten gar eine Insolvenz.

Dem widerspricht der Veranstalter nun vehement. „Das Unternehmen PK Events GmbH ist selbstredend nicht insolvent oder in finanzieller Schieflage“, teilte ein Sprecher am 12. September auf Nachfrage von DER WESTEN mit und versprach, dass die Tickets „selbstverständlich alle erstattet“ werden. Voraussetzung dafür sei, dass die Ticketinhaber den Prozess einhalten, sprich die Originaltickets per Post einsenden und eine Kontoverbindung beifügen. In einem Drittel der Fälle sei die Rückerstattung bis Donnerstag (12. September) schon erfolgt.

Veranstalter äußert sich zu Absage

Der Veranstalter bat bei den Ticketinhabern um Verständnis für die längere Bearbeitungszeit, die auf die Zustellungen der Ticketrücksendungen zurückzuführen sei. Das Unternehmen befinde sich zu allem Überfluss inmitten eines Umzugs (neue Adresse: Lüneburger Straße 14 B in 21394 Kirchgellersen).

Für die Absage sei im Übrigen laut „PK Events“ nicht der Veranstalter verantwortlich, sondern der Lizenzgeber des Events (FELD) aus den USA.