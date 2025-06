Kurz vor „Inselfieber“ geht die Nachricht um – Veranstalter gibt Änderung bekannt

Nicht mehr lange warten, dann ist es endlich so weit: Am Freigelände der Rudolf Weber-ARENA, direkt am Centro Oberhausen, findet am Samstag (14. Juni) „Inselfieber“ statt. Doch kurz bevor das Event startet, gibt der Veranstalter auf den sozialen Medien noch eine Änderung bekannt.

Es ist das dritte Mal, dass „Inselfieber“ in Oberhausen, in der Nähe des Centros, an den Start geht. Laut eigenen Angaben handelt es sich um die „größte Mallorca-Party aller Zeiten“ und entsprechend soll den Besuchern auch einiges geboten werden.

Inselfieber: Änderung im Timetable

Auf der Bühne in Oberhausen werden Namen auftreten, die wohl den meisten bekannt sein werden. So sind unter anderem Stars wie Mickie Krause, die Atzen, Mia Julia, Lorenz Büffel und Julian Sommer auf der Hauptbühne von „Inselfieber“ mit dabei.

Doch ausgerechnet für diese Main Stage gibt es eine Veränderung, wie der Veranstalter von „Inselfieber“ in den sozialen Medien ankündigt. Kurz bevor das Event nämlich an den Start geht, gab es nämlich „noch eine Änderung im Timetable“.

Konkret bedeutet das, dass Marc Eggers und Fire Squad ihre Zeiten miteinander getauscht haben. Statt wie ursprünglich geplant wird Marc Eggers jetzt um 15:40 Uhr und Fire Squad um 20:00 Uhr auf der Bühne von „Inselfieber“ auftreten. Wer Fire Squad bisher nicht kennt, wird wohl die Musikgruppe Culcha Candela ein Begriff sein. Bei Fire Squad handelt es sich nämlich um das Duo, das aus den Culcha Candela-Bandmitgliedern Johnny Strange und Don Cali besteht.

Tickets sind noch verfügbar

Neben der Hauptbühne gibt es auch noch eine zweite Bühne auf dem „Inselfieber“, die Royal Suite. Auch dort erwartet die Besucher ein buntes Programm mit Künstlern wie unter anderem Vanessa Mai, Olaf der Flipper und Anna-Maria Zimmermann.

Wer auch mit dabei sein möchte, kann sich noch Tickets auf der Website von „Inselfieber“ besorgen. Einzig die VIP-Tickets sind bisher schon vergriffen, aber reguläre Karten sind weiterhin verfügbar.