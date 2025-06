Rolling Stones: Musik-Hammer! „Sie haben heimlich ihre neue Platte aufgenommen“

Paukenschlag bei den Rolling Stones! Die beliebte Rockband muss ihre für 2025 geplante Europatour auf das Jahr 2026 verschieben. Diese Entscheidung trifft viele Fans hart, besonders in Deutschland, wo Auftritte in München und Berlin geplant waren.

Auch in London, Amsterdam, Paris, Barcelona und Kopenhagen wollten die Rolling Stones ihre Konzerte spielen. Die Gründe für die Verschiebung wurden nicht näher erläutert, doch es gibt Hoffnung auf Entschädigung…

Neue Musik der Rolling Stones geplant

Die Rolling Stones arbeiten offenbar an ihrem 25. Studioalbum. Seit April nehmen Mick Jagger, Keith Richards und Ronnie Wood in den Metropolis Studios in London neue Songs auf. Nach Informationen britischer Medien sollen bereits 13 Titel entstanden sein. „Mick, Keith und Ronnie haben heimlich ihre neue Platte mit ihrem Schlagzeuger Steve Jordan aufgenommen. Sie haben 13 Songs, mit denen sie zufrieden sind. Nun diskutieren sie, wann sie sie veröffentlichen können“, zitiert die Zeitung „The Sun“ eine anonyme Quelle.

Das letzte Album der Rolling Stones mit dem Titel „Hackney Diamonds“ erschien 2023 und war das erste Originalwerk seit 18 Jahren. Darüber hinaus planen die Rolling Stones ein besonderes Projekt: Zum 50. Jubiläum von Ronnie Wood als Mitglied der Band soll im November eine überarbeitete Version ihres Albums „Black and Blue“ aus dem Jahr 1976 erscheinen.

Diese neue Ausgabe soll zwei zusätzliche Songs enthalten. Damit könnten die Rolling Stones ihren Fans zumindest musikalisch eine Freude machen – auch wenn sie auf die Live-Konzerte noch ein weiteres Jahr warten müssen.

Die Rolling Stones zeigen also trotz Tourverschiebung, dass sie musikalisch weiterhin aktiv sind und ihre Fangemeinde nicht enttäuschen wollen. Mit einem neuen Album und weiteren Veröffentlichungen bleibt die legendäre Rockband im Gespräch. Dabei beweisen sie fünf Jahrzehnte nach ihrer Gründung erneut ihre Ausdauer.