„Rolling Stones“ legen Tour auf Eis – doch Fans dürfte es freuen

Eigentlich hatten viele Fans auf ein Wiedersehen mit den „Rolling Stones“ in Europa gehofft. Doch stattdessen schlagen die Rocklegenden in diesem Jahr eine andere Richtung ein. Während sich andere Acts durch Festivals und Stadien spielen, haben sich Mick Jagger, Keith Richards und Co. zurückgezogen.

Nicht etwa für eine Pause, sondern für ein neues Kapitel. Was genau dahintersteckt, dürfte Fans sowohl überraschen als auch freuen.

„Rolling Stones“ lassen die Bombe platzen

Die „Rolling Stones“ haben ihre Pläne für eine große Sommertour auf Eis gelegt und arbeiten stattdessen intensiv an einem neuen Album. Wie die britische Zeitung „The Sun“ berichtet, haben Mick Jagger, Keith Richards und Ronnie Wood seit April in den Metropolis Studios in Westlondon 13 neue Songs aufgenommen.

Dabei ist auch ihr Schlagzeuger Steve Jordan mit von der Partie. Ihr kommendes Album wird das 25. Studioalbum der Band sein. Noch gibt es jedoch keine konkreten Infos, wann es erscheinen soll.

„Rolling Stones“: Es kommt noch besser

Die „Stones“ hatten ursprünglich beabsichtigt, ihre erfolgreiche US-Tour aus dem Sommer nach Großbritannien und Europa zu bringen. Doch Schwierigkeiten bei der Terminplanung mit den Veranstaltern führten dazu, dass die Band stattdessen ins Studio zurückkehrte, um neues Material aufzunehmen. Fans dürfen sich freuen, denn wer die Rocklegenden dieses Jahr nicht live sehen konnte, bekommt nun zumindest bald neue Musik von ihnen.

Das neue Album wird voraussichtlich erneut unter der Regie von Produzent Andrew Watt entstehen, der bereits an ihrem letzten Werk „Hackney Diamonds“ beteiligt war. Dieses hatte 2023 für Aufsehen gesorgt und war das erste Studioalbum der Band mit Originalsongs seit 18 Jahren. Es landete direkt auf Platz 1 der Charts.

Und es gibt noch mehr gute Nachrichten für Fans. Im November plant die Band die Veröffentlichung einer neu gemasterten Version ihres Klassikers „Black and Blue“ von 1976. Diese Jubiläumsedition, die an Ronnie Woods 50-jähriges Jubiläum als Bandmitglied erinnern soll, wird auch zwei neue Songs enthalten.

