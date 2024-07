Niederlande – England im Live-Ticker: Brisante Entscheidung vor EM-Halbfinale

Der zweite Finalist der Europameisterschaft 2024 gesucht: Auf wen treffen die Spanier am Sonntag (14. Juli) im EM-Endspiel? Ermittelt wird der Gegner von Spanier bei dem Duell Niederlande gegen England.

Mit großer Spannung wird das EM-Halbfinale zwischen Niederlande und England erwartet. Im Signal Iduna Park treffen die Nationalmannschaften am Mittwoch (10. Juli.) aufeinander. Der Sieger darf weiter vom Titel träumen.

Niederlande – England im Live-Ticker

Setzen sich die Engländer auch im Halbfinale mit ihrem Minimalziel oder können die Niederländer ins EM-Finale einziehen? Wir verfolgen für dich das EM-Halbfinale zwischen Niederlande und England und versorgen dich im Live-Ticker mit den neusten Informationen.

19.21 Uhr: Für Ärger sorgte vor dem Spiel auch die Ansetzung des Schiedsrichters. Felix Zwayer wird die Partie leiten. Wieso das so pikant ist, erfährst du hier!

18.47 Uhr: Der Fan-Marsch verlief weitestgehend ruhig, doch an einer Stelle eskalierte es. England und Niederländer gerieten aneinander. Hier erfährst du mehr dazu!

18.01 Uhr: Vor dem Spiel sorgten die Niederländer in der Stadt für eine Mega-Stimmung und organisierten einen Fan-Marsch mit tausenden Fans. Dabei wurde auch gegen die Deutschen gestichelt. Unser Reporter war vor Ort:

14.33 Uhr: Die Statistik zwischen Niederlande und England ist ausgeglichen. Beide Teams stehen bei sieben Siegen. Achtmal ging das Duell Unentschieden aus.

12.49 Uhr: Bondscoach Ronald Koeman erklärte: „Für uns ist dieser Halbfinaleinzug etwas Besonderes. Wir haben dafür unser Herz auf dem Platz gelassen – und das, obwohl uns zuletzt vorgeworfen wurde, dass wir das im Gegensatz zu anderen Nationen nicht könnten.“

12.01 Uhr: Englands Trainer Gareth Southgate sagte vor dem Spiel: „Eine unserer Stärken in den letzten acht Jahren war, dass wir weniger Angst und weniger Hemmungen hatten, aber am Anfang war die Erwartungshaltung sehr groß. Am Ende war es beeindruckend, dass die Spieler die Ergebnisse nach Hause gebracht haben. Jetzt sind wir in der Phase des Turniers, in der es darum geht: Was ist möglich? Was ist realisierbar? Und nicht, was könnte schiefgehen?“

11.23 Uhr: Die Niederlande schaffte den Sprung ins Achtelfinale nur als Dritter in einer Gruppe mit Polen, Frankreich und Österreich. Im Achtelfinale besiegte die „Elftal“ die Rumänen souverän mit 3:0 und im Viertelfinale musste die Türkei (2:1) dran glauben.

10.49 Uhr: England hat sich mit minimalem Aufwand für das EM-Halbfinale qualifiziert. In der Gruppe setzte sich England mit einem Sieg und zwei Remis als Erstes aus. Im Achtelfinale besiegte England die Slowenen erst in der Verlängerung mit 2:1 und auch Viertelfinale gewannen die „Three Lions“ erst im Elfmeterschießen gegen die Schweiz.

10.16 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zum EM-Halbfinale Niederlande – England!