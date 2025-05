FC Schalke 04: Superstar packt aus! ER wäre fast bei S04 gelandet

Europameister. Champions- und Premier-League-Sieger. Von diesem Format könnte der FC Schalke 04 sicher einige Spieler gebrauchen. Doch die Zeiten, in denen Weltklasse-Spieler nach Gelsenkirchen geholt wurden, sind längst vorbei. Dass das einst anders war, daran erinnert ein ehemaliger Superstar die S04-Fans jetzt schmerzhaft.

Heute ist die Vorstellung eines Transfers dieser Größenordnung ohnehin ein ferner Traum. Doch einst hätte der FC Schalke 04 wohl fast einen echten Weltstar nach Gelsenkirchen gelotst.

FC Schalke 04 verpasst portugiesische Spielfreude

Ob der ehemalige portugiesische Nationalspieler den S04 vor dem Absturz in die 2. Liga hätte bewahren können? In jedem Fall hätte Nani für reichlich Spielfreude im blauweißen Trikot sorgen können, die der Verein seit Jahren vermissen lässt.

Während eines Gastspiels in der „Icon League“ gab Nani zu, dass er über seine Karriere verteilt mehrere Angebote aus Deutschland erhalten habe – unter anderem von den Königsblauen. Der heute 38-Jährige entschied sich allerdings für einen anderen Weg. Um welchen seiner zahlreichen Wechsel es sich handelt, lässt er offen.

Mittlerweile hat der Portugiese die Fußballschuhe an den Nagel gehängt. Absolvierte in der Hinrunde die letzten Spiele in seiner Heimat bei Erstligisten Estrela Amadora. Neben seiner hübsch dekorierten Trophäen-Vitrine kommt Nani auf 129 Tore und 141 Vorlagen in seiner Profi-Karriere (617 Pflichtspiele). Seit jeher schätzt er am deutschen Fußball besonders eine Sache.

Nani: „Fantastische Atmosphäre“ in Deutschland

Nani schwärmt im „Icon-League“-Interview von Partien gegen deutsche Teams. Spricht von einer „fantastischen Atmosphäre in den Stadien“. Die könnte man ihm auf Schalke sicher heute noch bieten. Allerdings klingen die Mitspieler weniger klangvoll als in den Tagen von Raul, Farfan und Huntelaar.

Der FC Schalke 04 ist in der harten Realität der zweiten Liga angekommen. Am kommenden Sonntag will man eine erneute Seuchen-Saison immerhin erfolgreich zum Abschluss bringen. Daheim geht es gegen Elversberg.