Schalke 04: Fährmann-Worte treiben Fans die Tränen in die Augen – „Tut schon weh“

Im Sommer endet in Gelsenkirchen eine Ära: Ralf Fährmann wird den FC Schalke 04 nach 14 Jahren endgültig verlassen. Der Vertrag des Torhüters läuft aus und wird nicht verlängert, das hat der Revierklub schon vor mehreren Monaten nach einem Zoff verkündet.

Dementsprechend wird es beim letzten Heimspiel des FC Schalke 04 gegen Elversberg (18. Mai) emotional werden. Schon vorher hat sich Fährmann in den sozialen Medien emotional verabschiedet.

FC Schalke 04: Emotionaler Fährmann-Abschied

Auch wenn es ein unrühmlicher Abschied sein wird, so gehört Ralf Fährmann dennoch zu den Legenden des FC Schalke 04. Seit 2003 ist er mit kleineren Unterbrechungen Teil des Pott-Klubs und hat dort viel erlebt. 2009 zog es ihn für zwei Jahre nach Frankfurt, ehe dann die Rückkehr folgte.

Die Zeit bei den Knappen endete mit einem Streit. Der Keeper hat sich mit den Verantwortlichen gezofft, ist seit Monaten suspendiert. Deshalb wird auch der Vertrag nicht mehr verlängert. Der einstige Publikumsliebling wird den Verein also im Sommer verlassen. Es wird ein emotionaler Moment, wenn Fährmann am Samstag gegen Elversberg das letzte Mal die Veltins-Arena betreten wird. Dort soll er auch dementsprechend verabschiedet werden (hier mehr dazu).

In den sozialen Medien bereitet sich Fährmann schon mal ein wenig darauf vor. In einer Instagram-Story sitzt der Keeper mit Bier in der Hand im Parkstadion und schaut auf den Sonnenuntergang von Gelsenkirchen. „Puhh… Was eine Reise. Ich wünschte, sie würde niemals enden“, schreibt der Keeper.

Abschied macht Fans traurig

Eine Instagram-Story, die viele Fans des FC Schalke 04 hart trifft. Auch wenn sich Fährmann in den vergangenen Monaten nicht so verhalten hat, wie sie es sich gewünscht haben, zeigt er immer noch, wie sehr er den Klub liebt. Er kam als 15-Jähriger in die Knappenschmiede, wurde zum Stammtorwart und Kapitän, jetzt folgt der Abschied.

„Boah, das tut schon weh – trotz allem, was war“, „Hab ihn immer geliebt. Geht jetzt nicht so zu Ende, wie es sein sollte“ und „Wow. Das ist einfach nur brutal. Hätte ich ehrlicherweise nicht gedacht. Das wird am Sonntag echt brutal in der Arena“, heißt es unter anderem von einigen Anhängern in den sozialen Medien.

Gleichzeitig gibt es aber auch einige kritische Kommentare von den Fans, die einfach froh sind, dass das Theater ein Ende hat. Übrigens: Wie es mit Fährmann weitergeht, ist noch unklar. Ob der 35-Jährige seine Karriere woanders fortsetzen wird?