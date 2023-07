Immer wieder verschaffen sich Kriminelle mit neuen Tricks Zugang zu deinem Konto, deiner Wohnung oder deinem Portemonnaie. Ein dagegen uralter Trick findet jetzt in Dortmund immer wieder Anwendung.

So oft, dass nun sogar die Anwohner ihre Nachbarschaft in Dortmund warnen. Mit einem praktisch „unsichtbaren“ Trick kommen Einbrecher in deine Bude. Außer, du kennst ihn.

Dortmund: Kriminelle nutze uralten Trick

„Bitte die Augen offen halten!“ So heißt es in einer Facebook-Gruppe über alles in und um Dortmund. Die Nutzerin warnt vor einer kriminellen Masche, die es schon lange gibt – weil sie noch immer erfolgreich ist. Derzeit scheint der Stadtteil Wellinghofen besonders betroffen. Morgen könnte es schon dein Stadtteil sein.

+++ Lost Place in Dortmund: Unbekannte steigen immer wieder in Hochhaus ein – und machen fette Beute +++

Der neuste Fall war erst am Dienstag. Mit Vorliebe bei Bewohnern von Mietwohnungen wurde geklingelt, die potenziellen Opfer mit beliebigen Anfragen bei der Stange gehalten, während durch den Türschlitz das Hab und Gut gescannt wurde. Doch selbst, wer Vorsicht walten lässt und die Besucher abwimmelt, könnte bald zum Opfer eines Einbruchs werden.

Dortmunder warnen vor „unsichtbarem“ Trick

„Beim Verlassen des Miets-Hauses fiel auf, dass ‚jemand‘ die Sperre gelöst hatte, die normalerweise die Haustür verschließt“, schreibt die Nutzerin. Der „Schnapper“, der die Tür beim Zufallen schließt, wird blockiert. Auf unsichtbare Weise lassen sich so alle Türen jederzeit öffnen.

Mehr aktuelle Nachrichten:

„Falls jemand irgendetwas sieht oder hört in dieser Nacht oder den folgenden, bitte direkt die Polizei anrufen“, bittet die Anwohnerin in Dortmund. Vor allem aber lohnt sich ein Blick auf dein Türschloss – solltest du in letzter Zeit einen rätselhaften Besuch an der Tür gehabt haben.