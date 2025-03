Lotto-Spieler knackt Millionen-Jackpot – es geht alles schief, was schiefgehen kann

Er war ein ganz normaler Mann aus der Arbeiterklasse. Ein Fliesenleger, der sich mit seinem mageren Gehalt mehr schlecht als recht durchschlug. Doch über Nacht wurde er plötzlich zum Lotto-Millionär. Die Rede ist nicht von Lotto-König Chico aus Dortmund. Bei diesem Spieler liegt der Gewinn schon etliche Jahre zurück.

Und diese Zeit hat es nicht gut mit ihm gemeint. Das anfängliche Glück über die Millionen wandelte sich schon schnell in Reue um. Was war passiert?

Lotto-Gewinner in der Abwärtsspirale

2009 wendete sich das Leben des Portugiesen über Nacht. Eben noch der mittellose, doch zufriedene Fliesenleger – dann der Multimillionär, der mit seinem plötzlichen Reichtum klarkommen muss. Gemeinsam mit Freunden knackte er den 50-Millionen-Jackpot von EuroMillions und gewann anteilig 8 Millionen Euro. Von da an ging es allerdings abwärts.

Heute hat der 56-Jährige keinen Cent mehr und ist hoch verschuldet, geschieden, sein Haus wurde gepfändet und seine Konten eingefroren. Und daran ist er zu einem großen Teil selbst schuld. Denn kurz nach dem Gewinn fing er schon an, das Geld zum Fenster herauszuwerfen. Er kaufte sich mehrere Häuser; auch für seine Familie und Freunde gab er viel Geld aus. Zuletzt führte er einen Rechtsstreit mit seiner Anwältin, den er verlor.

Lotto-Gewinner kann nicht mit Geld umgehen

Heute sagt der einstige Millionär, der Gewinn habe ihn damals überwältigt. „Ich habe 15 Tage lang nicht geschlafen. Ich konnte einfach nicht. Es war die Angst. So etwas verändert dein Leben komplett“, gab er damals in einem Interview mit einem portugiesischen Medium zu. Statt das Geld dann sinnvoll anzulegen, begann er ein Leben in Luxus, war viel auf Reisen, kaufte sich mehrere Häuser. Schnell gab er auch seinen Job auf.

Doch war er dabei nicht einmal glücklich. Denn immer wieder klopften Fremde an seine Tür, gaben vor, ihn zu kennen und fragten nach Geld und Gefallen. Es kam einfach keine Ruhe rein. Heute sagt der 56-Jährige, er hätte lieber weiter wegziehen sollen, wo ihn niemand kennt. „Es war zu viel. Es wurde überwältigend.“

Lotto-Millionär am Ende mittellos

Schließlich war nicht mehr viel von dem einstigen Lotto-Gewinn übrig. Um seine Finanzen in den Griff zu bekommen, beauftragte er seine Anwältin damit. Doch nach mehreren Jahren hatte er das Gefühl, sie würde ihn über den Tisch ziehen und das Geld für sich selbst verwenden. Das brachte er zur Anzeige. Vor Gericht äußerte die Anwältin allerdings, der Kläger selbst hätte Rechnungen nicht bezahlen wollen, lieber weiter Geld für sein Luxus-Leben ausgegeben. Das Gericht gab ihr Recht.

Infolgedessen wurde sein Haus gepfändet, seine Konten eingefroren. Übrig bleiben ihm nur ein Stück Land und ein Restaurant, das er nun versuchen will, weiterzuführen. Nebenbei hat er im Übrigen nie aufgehört, Lotto zu spielen – obwohl der Gewinn sein Leben zum Schlechten gewandelt hat. Doch scheint der Spieler vor allem eines zu bereuen. Jetzt denkt er zurück und hätte damals, als er gewann, doch psychologische Hilfe in Anspruch nehmen sollen, um mit dem plötzlichen Geldregen klarzukommen. Zumindest würde er heute darüber nachdenken und nicht gleich ablehnen.

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.