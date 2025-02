Lotto-König Chico tut es schon wieder – „Ich hab’s übertrieben“

Einmal im Leben die richtigen Kreuzchen setzen und Millionen abräumen – das ist wohl der Traum vieler Lotto-Spieler. Für Kürsat Yildirim, der vielen besser als Lotto-König Chico aus Dortmund bekannt sein dürfte, erfüllte sich dieser Traum im Herbst 2022.

Zahlreiche Luxus-Autos, hochwertige Uhren und unzählige Daunenjacken später kann man den ehemaligen Kranführer aktuell sogar im TV bei „Promis unter Palmen“ sehen. Während er in der Sonne Thailands auf der Mattscheibe um 100.000 Euro spielt, lebt der Lotto-Millionär sein Leben in Dortmund wie gewohnt weiter. Doch Chico muss sich jetzt mit einer Warnung an seine Fans wenden.

Lotto-König Chico deutlich: „Fehler gemacht“

Am Donnerstag (28. Februar) zeigte sich Chico aus seinem gewohnten Umfeld einer Lotto-Annahmestelle. Auch seitdem er rund 10 Millionen Euro beim Lotto abräumte, kann es sich der Dortmunder nicht verkneifen, weiterhin sein Glück zu versuchen und Scheine auszufüllen.

Dass das Glücksspiel aber auch nicht ohne ist, weiß der „Promis unter Palmen“-Teilnehmer selbst nur zu gut. „Leute, ich hab erst Fehler gemacht. Ich hab’s übertrieben“, wurde Lotto-König Chico in seiner Instagram-Story von Donnerstag deutlich. „Das soll wirklich keine Sucht sein. Nur wenn ihr Geld überhabt“, empfiehlt der Multimillionär abermals seiner Community.

„Bitte passt auf“

Denn vor seinem großen Gewinn steckte auch Chico viel Geld in Lottoscheine, das ihn an anderer Stelle fehlte. „Bitte Leute, passt auf, das soll keine Sucht sein. Nicht übertreiben. Wenn das Glück dich trifft, dann auch mit einem Euro“, ist sich Lotto-Chico sicher.

Erst am Dienstagmorgen (25. Februar) war der Dortmunder in Aufruhr! Denn als es plötzlich an der Tür seines Luxus-Penthouses am Phoenix-See klingelte, bekam es Chico mit der Angst zu tun. Dem Lotto-Millionär blieb keine andere Wahl, als die Polizei zu alarmieren.