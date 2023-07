Großeinsatz in Dortmund-Lanstrop! Auf der Landstraße Bönninghauser Straße ist ein 15-jähriger Radfahrer am Dienstagnachmittag (11. Juli) verunglückt, wie ein Sprecher der Polizei Dortmund gegenüber DER WESTEN bestätigt.

Ersten Erkenntnissen zufolge soll er von einem Mercedes-Cabrio überrollt und infolge darunter eingeklemmt worden sein. Der Jugendliche soll bei dem Unfall in Dortmund lebensgefährlich verletzt worden sein.

Dortmund: Hubschrauber im Einsatz!

Nicht nur die Polizei rückte nach dem Unglück an. Auch die Feuerwehr wurde angefordert, denn der Junge konnte nicht ohne weiteres befreit werden. Laut Informationen, die DER WESTEN vorliegen, kam dafür Spezialwerkzeug zum Einsatz.

Im Stadtteil Lanstrop in Dortmund ist am Dienstagnachmittag ein 15-jähriger Radfahrer verunglückt. Foto: Mauermann / news4 Video-Line TV

Einsatzkräfte brachten ihn per Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus. Wie es zu dem Unglück kommen konnte, ist derzeit noch unklar und Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

Wir berichten weiter.

Dortmund: Zeugensuche nach Überfall

Auch ein anderer Fall beschäftigt derzeit die Ermittler aus Dortmund. Schon im Januar machte sich ein Räuber-Duo über einen Kiosk her und bedrohte einen Mitarbeiter mit einer Schusswaffe. Mit ihrer Beute machten sie sich aus dem Staub und sind seitdem auf der Flucht.

