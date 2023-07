Es ist ein Anblick, der einen erschaudern lässt – und der fast zum Tod eines Tieres geführt hätte! Die Tierschutzorganisation „Arche90“ aus Dortmund rettet immer wieder Tiere in Not, sorgt dafür, dass den Lebewesen kein weiteres Leid zugefügt wird. Jetzt wäre Schokoladen-Glasur einer Bäckerei in Dortmund fast zur tödlichen Falle für zwei Vögel geworden!

Auf Facebook teilte „Arche90“ ein Foto der beiden Stare. Die Vögel wurden von Essensresten einer Bäckerei angelockt, die in der Bio-Tonne lagen. Sie hatte keinen Deckel, die Vögel flogen also rein, wollten fressen – und verklebten sich in Schokoladen-Glasur, konnten sich nicht mehr aus eigener Kraft befreien.

Dortmund: Tödliches Tier-Drama in Mülltonne

Das Social-Media-Team von „Arche90“ schreibt zu den traurigen Bildern: „Manche Fälle sind so skurril, dass sie uns selbst nach vielen Jahren Tierschutz-Arbeit noch überraschen.“ Die verklebten Tiere, die sich nicht mehr befreien konnten, wurden zum Glück von einem Praktikanten der Bäckerei-Kette entdeckt.

„Arche90“ erklärt: „Erschrocken über seinen ungewöhnlichen Fund versuchte der Praktikant zunächst selbst, die Vögel zu befreien.“ Das Problem dabei laut „Arche90“-Vorsitzende Heike Beckmann: „Die Schoko-Glasur wurde mit der Zeit immer härter, sodass der junge Mann die Polizei rief“. Er hatte zu große Angst, eventuell einen Flügel abzubrechen.

Vogel überlebt Schokoladen-Tortur nicht

Letztlich informierte die Polizei dann die Tierschutzorganisation, die wiederum die Feuerwehr alarmierte. Zwar konnten die Einsatzkräfte dann die Vögel aus der Tonne befreien, aber nicht von der verhärteten Schokolade. Die Tiere wurden deshalb „im Block“ zur Wache genommen und von der vogel-erfahrenen „Arche90“-Pflegerin Petra Zurmühlen abgeholt.

Sie schaffte es, die Stare von der klebrigen Masse vorsichtig zu befreien. Nach der Grundreinigung sollten sich die Tiere erholen, um wieder freigelassen zu werden. Doch eines der Vögelchen überlebte die ganze Tortur nicht. „Arche90“-Vorsitzende Beckmann: „Es ist möglich, dass der Star zu viel von den Resten in der Tonne gefressen hat.“ Das zweite Tier aber überlebte zum Glück und erholt sich jetzt. Bis es wieder fit ist für die Freiheit…