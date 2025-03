Whatsapp: Obacht vor dieser Fake-Nachricht – er funktioniert leider immer noch

Dass Betrüger mittels Phishing-Methoden auf Whatsapp versuchen, an deine Daten zu kommen, ist leider keine Seltenheit. Vor dieser Fake-Nachricht solltest du dich besonders in Acht nehmen. Verbraucher werden immer wieder hinters Licht geführt…

Oft können Verbraucher die sogenannten Phishing Nachrichten – also betrügerische Nachrichten, mit denen Kriminelle an deine persönlichen Daten und Informationen kommen wollen – schnell identifizieren. Leider kommt es trotzdem auch oft vor, dass die Betrüger mit ihrer Masche auf Whatsapp und Co. durchkommen und den eigentlichen Eigentümer aus dem Konto aussperren. So soll es auch einer Frau aus Hamm passiert sein.

Whatsapp: Obacht vor dieser Fake-Nachricht!

Die Lokalnachrichtenseite „wa.de“ berichtet von dem Vorfall, der bei Weitem kein Einzelfall ist. Die 45-jährige Kathrin B. soll eine Whatsapp-Nachricht erhalten haben. „Hallo, sorry, ich habe dir versehentlich einen 6-stelligen Code per SMS geschickt. Kannst du ihn mir bitte weitergeben? Es eilt“, heißt es darin. Allem Anschein nach kam die Nachricht von einer guten Freundin, weshalb die Frau aus Hamm der Aufforderung Folge leistete. Es sollte sich als Fehler herausstellen…

Kurz nach Erhalt der Nachricht erhielt Kathrin B. tatsächlich einen Code von Whatsapp. Als sie diesen ihrer Freundin schickte, war es geschehen: Die Betrüger konnten sich Zugang zu dem Nutzerkonto der Frau verschaffen. Das Gleiche war auch ihrer Freundin zuvor passiert.

So funktioniert der Trick

Die Masche ist ein altbekannter Trick, mit dessen Hilfe Betrüger immer wieder an die Daten ihrer Opfer kommen. Er funktioniert folgendermaßen: Wer einen neuen Whatsapp-Account einrichten möchte, muss mit der Handynummer, die noch mit dem alten Account verknüpft ist, nachweisen, dass er Zugriff darauf hat. Die Messenger-App verschickt dafür eine Nachricht mit einem Zahlencode an die alte Handynummer. Mit diesem Code lässt sich der Account schließlich auf dem neuen Gerät einrichten.

Wenn Täter, wie in dem Fall von Kathrin B., bereits übernommene Accounts von Freunden oder Bekannten nutzen, durchschauen Opfer die Betrugsmasche oft nicht. Sie leiten hilfsbereit den Code weiter und können nichts mehr gegen die Übernahme ihres Whatsapp-Kontos tun. Solltest du also mal eine solche Aufforderung bekommen, dann ruf unbedingt die betroffene Person an, um sicherzugehen, dass die Nachricht wirklich von ihr ist!

Kathrin B. gibt an, dass sie zumindest ihre Kontakte vor der Betrugsmasche warnen konnte. Außerdem habe sie versucht, die Übernahme mittels einer Neuinstallation von Whatsapp abzuwenden, was bei der Masche allerdings wenig hilft.