Volksbank-Kunden erhalten E-Mail – sie dürfen diesen Button nicht anklicken

Achtung und Vorsicht! Kunden der Volksbanken Raiffeisenbanken sind derzeit Ziel eines besonders perfiden Phishing-Versuchs.

Nun warnt die Verbraucherzentrale vor der dreisten Masche, mit der Kriminelle versuchen, an sensible Daten zu gelangen. Doch keine Sorge – mit diesen Tricks kann man sich schützen.

Besonders raffiniert ist dabei die Vorgehensweise der Kriminellen: Sie versenden E-Mails, die angeblich zur Aktualisierung eines „Anti-Phishing-Programms“ auffordern. Darin wird Bankkunden vorgegaukelt, sie müssten ihre Zugangsdaten zum Online-Banking eingeben, um ihr Konto zu „schützen“ und die Sicherheit zu erhöhen. Ein roter oder orangefarbener Button soll den Nutzer zum vermeintlichen „Update“ führen – und genau hier lauert die Falle!

Der Klick auf diesen Button hat nichts mit mehr Sicherheit zu tun – im Gegenteil! Statt dein Konto zu schützen, gelangen Kriminelle an deine sensiblen Daten. Ziel ist es laut „Ruhr 24“, deine Online-Banking-Zugangsdaten und möglicherweise weitere private Informationen zu stehlen.

Solche Phishing-Angriffe könnten für dich schwerwiegende Folgen haben, sowohl finanziell als auch in Bezug auf deine Privatsphäre. Mit deinen Zugangsdaten können sie z.B. problemlos auf dein Bankkonto zugreifen und dein Geld stehlen. Doch das ist nicht alles. Oft versuchen Phishing-Betrüger auch, deine Kreditkartendaten zu stehlen. Sie schnappen sich deine Kartennummer, das Ablaufdatum und den Sicherheitscode und kaufen dann auf deine Kosten im Internet ein.

Doch das Schlimmste kommt oft erst danach: Deine persönlichen Daten werden von Kriminellen für noch dunklere Zwecke missbraucht. Sie können neue Konten auf deinen Namen eröffnen, Verträge abschließen oder noch viel mehr Schaden anrichten.

Phishing-Angriff: So kannst du dich schützen

Bei der neuesten Betrugsmasche nutzen die Betrüger die Dringlichkeit, um dich in die Falle zu locken. Die E-Mails enthalten oft Betreffzeilen wie „Wichtig, Aktion erforderlich! (Ref-ID: )“, was eindeutig auf einen Phishing-Versuch hinweist. Aber das ist noch nicht alles – an den folgenden Merkmalen kannst du die gefälschten Nachrichten erkennen:

Unpersönliche Anrede: Phishing-Mails beginnen oft mit allgemeiner Anrede wie „Sehr geehrte Damen und Herren“, statt mit deinem persönlichen Namen. Ungewöhnliche Absendeadresse: Achte auf die E-Mail-Adresse des Absenders. Sie weicht meist von der offiziellen Adresse deiner Bank ab. Tippfehler und schlechtes Deutsch: Trotz ihrer Professionalität schleichen sich auch bei den Kriminellen immer wieder Tippfehler oder ungewöhnliche Formulierungen ein – ein weiteres Zeichen, dass die Nachricht nicht von deiner Bank stammt.

Du hast eine verdächtige E-Mail erhalten? Dann heißt es jetzt: Lösche die Nachricht sofort und verschiebe sie in den Spam-Ordner. Auf keinen Fall solltest du auf irgendwelche Links klicken oder die E-Mail beantworten.

Wenn du dir unsicher bist, ob es sich um eine echte Mitteilung handelt, gehe direkt auf die offizielle Webseite oder öffne die App deiner Volksbank Raiffeisenbank, um dein Konto zu überprüfen.