Volksbank-Drama in NRW: 100 Millionen plötzlich verschwunden! Kunden in Sorge

Diese Volksbank-Story aus NRW könnte die Grundlage für das Drehbuch des nächsten Blockbusters liefern. Es geht um eine Modekette, eine untergetauchte Finanzverantwortliche und satte 100 Millionen Euro.

Mittlerweile sickern mehr und mehr Details zu dem mysteriösen Volksbank-Fall aus NRW durch. Bei Kunden des Geldinstituts im Gebiet Düsseldorf-Neuss sorgte die Nachricht für Entsetzen. Jetzt hat sich die Bank zu der Sorge um die Sicherheit der Gelder auf den Konten der Kunden geäußert.

Volksbank in NRW: Wo sind die 100 Millionen Euro?

Es sind Szenen wie aus der Netflix-Serie „Inventing Anna“. Nach bisherigen Ermittlungen der Pariser Staatsanwaltschaft soll die Finanzchefin der französischen Modekette „Kiabi“ 100 Millionen Euro auf ein ausländisches Konto überwiesen haben – gedacht war die Investition bei der Volksbank Düsseldorf-Neuss als Geldanlage. Doch das Geld sollte sich in kurzer Zeit in Luft auflösen.

Laut „Rheinischer Post“ wurde das Geld von der Volksbank Düsseldorf-Neuss erst in die Türkei überwiesen und dann weitergeflossen sein. Erst als die Modekette das Geld von der Volksbank in NRW zurückforderte, fiel der Schwindel auf. Derweil führte die Finanzchefin laut „Bild“ ein Leben in Saus und Braus. Doch durch ihren Luxus-Lifestyle kamen die Behörden der Französin leicht auf die Schliche. Sie konnte schließlich bei der Landung mit einem Privatjet auf der Mittelmeerinsel Korsika festgenommen werden.

Geld der Volksbank-Kunden in NRW in Gefahr?

Mittlerweile hat sich auch die Staatsanwaltschaft Düsseldorf in den Betrugsskandal eingeschaltet. Die Behörden ermitteln gemeinsam mit den französischen Kollegen wegen des Verdachts der massiven Veruntreuung von Geldern.

Kunden der Volksbank Düsseldorf-Neuss sorgen sich nun um ihre Einlagen. Denn nach Angaben der „Bild“ soll die in die Türkei überwiesene Summe dem kompletten Eigenkapital der Bank entsprechen. Selbst der Vorstand soll nichts von der Überweisung gewusst haben. Der Vorfall habe allerdings keine Auswirkungen auf den normalen Geschäftsbetrieb, betonte Vorstandssprecher Rainer Mellis.

Der Fortbestand des Instituts sei durch Rückstellungen eigener Mittel sowie Garantien des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken gesichert. Die Bank soll im Zusammenhang mit dem Vorfall mittlerweile Strafanzeige gestellt haben. (mit dpa)