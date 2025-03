Dortmund: Dringende Warnung an Bürger – „Wenden Sie sich auf jeden Fall an die Polizei“

Zurzeit sind wieder Trickbetrüger in Dortmund unterwegs. Erst am Montag (10. März) ist ihnen wieder ein Dortmunder auf den Leim gegangen. Die Kriminellen luchsten dem Mann einen vierstelligen Geldbetrag und dann auch noch seine Debitkarte ab.

Dabei gingen sie besonders perfide vor. Die Polizei Dortmund ermittelt und spricht eine konkrete Warnung an alle Bürger aus.

Dortmunder um vierstelligen Geldbetrag gebracht

Ein 81-jähriger Dortmunder wurde am Montag auf übelste Weise von einem vermeintlichen Bankmitarbeiter abgezockt. Gegen 20 Uhr erhielt er einen Anruf von einem Unbekannten, der ihm erzählte, er hätte zuvor an einem manipulierten Geldautomaten Bargeld abgehoben. Den Betrag und seine Debitkarte müsse er nun einem Mitarbeiter der Sparkasse geben.

Kurz darauf kam ein Mann an der Wohnanschrift in der Alfred-Trappen-Straße vorbei und nahm beides entgegen. Am selben Abend hob der Tatverdächtige dann einen vierstelligen Betrag vom Konto des 81-Jährigen ab.

Dortmunder Polizei warnt vor Betrügern

Das Opfer beschreibt die Person als zwischen 25 und 35 Jahren alt, vom südeuropäischen Typ, muskulös und mit Vollbart. Er soll einen schwarzen Parka und schwarze Jeans getragen haben und einen ebenfalls schwarzen Koffer dabeigehabt haben. Die Polizei bittet nun Zeugen um Hinweise, die unter der Telefonnummer 0231 132 7441 entgegengenommen werden.

In dem Zuge warnt die Polizei erneut vor Trickbetrug am Telefon und an der Haustür: „Wenden Sie sich auf jeden Fall an die Polizei!“ Vor allem ältere Personen seien in Gefahr. Es sei ratsam, den eigenen Namen oder zumindest Vornamen aus dem Telefonbuch löschen zu lassen. Darüber hinaus gibt die Behörde ein paar Tipps: