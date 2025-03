Zoo Dortmund muss Streichelzoo schließen – dann passiert es

Schon seit etwa einem Monat ist der Streichelzoo im Zoo Dortmund dicht. Der Grund: ein Tagesbruch. Allerdings können sich die Besucher beruhigen – den Tieren geht es gut und es droht keine Gefahr. Dennoch wird es noch etwas dauern, bis der Schaden behoben ist und der Streichelzoo wieder öffnen kann.

Doch hinter den Kulissen ist jetzt etwas passiert. Die Besucher haben davon nichts mitbekommen – bis jetzt. Denn der Zoo Dortmund lüftet nun das Geheimnis.

Zoo Dortmund hat Nachwuchs bekommen

Zwei mal zwei macht vier. Bei den Zwergziegen gab es gleich vierfachen Nachwuchs. Zwei Zicken haben am Montag (17. März) jeweils Zwillinge zur Welt gebracht. Die Tierpfleger hatten erst am Nachmittag bemerkt, dass die Weibchen kurz vor der Niederkunft waren und mussten spontan bei der Geburt helfen.

Doch Ende gut, alles gut. Allen vier Jungtieren und ihren Müttern geht es gut und sie haben ihre erste Nacht überstanden. Zunächst blieben die Neulinge auf ihren noch wackeligen Beinen im Stall, doch später hat es eines der Jungtiere dann doch noch aufs Außengelände gewagt. Dort können die Besucher die Jungtiere nur aus der Ferne beobachten – aber nicht mehr lange.

Zoo Dortmund: Streichelzoo nicht mehr lange dicht

Aufgrund des Tagesbruchs ist der Streichelzoo aktuell noch geschlossen (>>hier mehr dazu). Doch macht der Zoo nun Hoffnung, dass er bald wieder öffnen kann. „Der abgesackte Bereich wurde bereits von Mitarbeitern der Bezirksregierung Arnsberg vermessen und geprüft und soll voraussichtlich in den nächsten zwei Wochen behoben werden“, lässt der Tierpark über Facebook verlauten.

Bis dahin müssen die Besucher den Nachwuchs noch von weiter weg in Augenschein nehmen. Doch gibt es noch weitere gute Neuigkeiten. „Es ist zu erwarten, dass in den nächsten Wochen noch weitere Jungtiere zur Welt kommen.“ Man darf also gespannt bleiben.