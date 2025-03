Zoo in NRW muss Tiere abgeben – im Gehege ist nichts mehr, wie es einmal war

Ein Besuch im Zoo in NRW ist für viele Besucher ein absolutes Highlight, denn dort gibt es zahlreiche Tiere wie Löwen, Elefanten, Eisbären und Pinguine zu sehen. Sie begeistern Jung und Alt immer wieder aufs Neue.

Eine Tierart werden Besucher in einem beliebten Zoo in NRW vorerst aber nicht mehr sehen, denn alle Exemplare mussten woanders untergebracht werden.

Zoo NRW: Diese Tiere wurden abgegeben

Auf seiner Website verkündet der Allwetterzoo in Münster (NRW), dass die Giraffenanlage im Allwetterzoo aktuell leer steht. Die letzte Giraffe Makena ist Ende Februar in den Zoo Osnabrück umgezogen.

Der Grund: Der Zoo möchte das Giraffenhaus umbauen. „Die Anlage wurde vor 50 Jahren gebaut und hat sich seitdem nicht groß verändert. Damit entspricht sie weder den gültigen offiziellen Vorgaben, noch den Ansprüchen des Allwetterzoos, wenn es um das Wohl der Tiere geht“, sagt Zoo-Direktorin Dr. Simone Schehka. Jetzt gibt es allerdings Probleme.

DAS ist das Problem bei den Umbauarbeiten

In einem Facebook-Post kündigen die Mitarbeiter des Zoos in NRW an, dass noch einige Mittel fehlen, um die Renovierung des Giraffenhauses anzugehen. Deshalb wolle man zunächst weiter sparen und Spenden sammeln, damit das künftige Giraffen-Gehege schön und artgerecht gebaut werden kann.

In der Zwischenzeit bleibt das Gehege in dem Zoo in NRW allerdings nicht unbewohnt. Dort ziehen nach einigen Anpassungen vorübergehend andere Tiere ein.

Zoo NRW: Diese Tiere ziehen in das Giraffen-Gehege

Besucher können in dem Gehege künftig Alpakas anstelle der Giraffen sehen. Wann sie dort einziehen und wie lange sie bleiben, ist bislang allerdings noch unklar. Fest steht nur: In dem Gehege ist bald nichts mehr, wie es einmal war.