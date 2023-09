Dortmund: Schwerer Unfall! Krankenwagen crasht in Bushaltestelle++ drei Personen zum Teil lebensgefährlich verletzt

Schwerer Unfall in Dortmund! Dort fuhr ein Krankenwagen in eine Bushaltestelle. Eine Person wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Zwei weitere Personen erlitten ebenfalls Verletzungen.

In Dortmund spielten sich am späten Montagnachmittag (18. September) schlimme Szenen ab: Gegen 17 Uhr crashte ein Krankentransportwagen in eine Bushaltestelle in Dortmund-Kirchlinde. Das bestätigte die Polizei Dortmund gegenüber DER WESTEN.

+++Dortmunder Thier-Galerie sorgt für Überraschung bei Kunden – beliebtes Geschäft kommt zurück!+++

Dortmund: Fahrer kam von der Fahrbahn ab

Glas zersplitterte, das Konstrukt der Haltestelle zerbrach. Der Krankenwagen kam erst in einem angrenzenden, geschlossenen Biergarten zum Stehen. Der Fahrer war auf der Kirchlinder Straße unterwegs. Im Bereich der Bushaltestelle Wasserstraße kam das Fahrzeug aus bisher ungeklärten Gründen links von der Fahrbahn ab.

Mehr aus der Stadt: Dortmund: Mutter (27) mit Baby im Arm auf offener Straße niedergestochen – Polizei nimmt Ex-Partner (31) fest

„Bei dem Unfall selber hat der Transportwagen kurz Feuer gefangen, das ist dann aber sehr, sehr schnell gelöscht worden. Durch das Feuer wurden keine Menschen verletzt“, erklärte ein Polizei-Sprecher gegenüber DER WESTEN.

Mehr Themen und News von unserem Portal haben wir hier für dich zusammengefasst:

Fahrer schwebt in Lebensgefahr

Insgesamt wurden bei dem Unfall drei Personen verletzt. Der Fahrer des Wagens schwebt in Lebensgefahr! Der Beifahrer wurde leicht verletzt. Die dritte Person, die in dem Wagen transportiert wurde, verletzte sich schwer. Aktuell ist die Straße im Bereich der Unfallörtlichkeit komplett gesperrt. Der Verkehr wird abgeleitet.

Ebenfalls in Dortmund passiert: Bei einem Fußballspiel kam es zu heftigen Szenen! Und das alles bei einer Partie von zwei Jugend-Mannschaften. Scheinbar fühlte sich ein Trainer dermaßen auf den Schlips getreten, dass er kurzerhand die Trainer der gegnerischen Mannschaft verprügelte. Mehr dazu liest du hier.