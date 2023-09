Dortmunder Thier-Galerie sorgt für Überraschung bei Kunden – beliebtes Geschäft kommt zurück!

Der Sommer ist in den letzten Zügen, die neue Jahreszeit naht – und das merkt man bald auch in der Thier-Galerie in Dortmund. Dort gibt es bald einige neue Shops für die Besucher. Darunter ein Laden, der bereits in der Vergangenheit viele Kunden in die Thier-Galerie gezogen hat und nun ein Comeback feiert.

Dortmund: Thier-Galerie hat Neues zu bieten

Die Dortmunder Thier-Galerie musste schon einiges mitmachen. Seit rund zwölf Jahren zieht das Einkaufscenter in Dortmund etwa 30.000 Kunden täglich an, in der Corona-Pandemie kam das Geschäft – wie bei allen Händlern – zum Erliegen. Mittlerweile ist das Shopping-Niveau wieder wie vor der Corona-Zeit – und neue Möglichkeiten sollen in den nächsten Wochen noch mehr Besucher anziehen.

Dabei soll vor allem der „It’s all about Christmas“-Store ein Rolle spielen, der in diesem Jahr ein Comeback feiert. Hier bekommt man alles rund um die Weihnachtszeit, von Baumschmuck, über Kerzen und anderen Dekorationen. Und auch, wenn Weihnachten noch knapp drei Monate entfernt ist, hat das Geschäft in der Thier-Galerie schon jetzt geöffnet – als erster Weihnachts-Pop-Up-Store in Deutschland. „Es ist einer der beliebtesten Stores im Ruhrgebiet, und es ist wunderbar, dass wir auch in diesem Jahr wieder eng zusammenarbeiten“, so Galerie-Manager Torben Seifert dazu.

Doch neben Altbewährtem gibt es auch Neues zur kuscheligen Jahreszeit. „O’Donnell Moonshine“ verkauft handwerklich hergestellte Spirituosen, also Liköre oder Kornbrand ohne künstliche Aromen oder Farbstoffe. „Gerade mit solchen Pop-Up-Konzepten bieten wir unseren Kunden besondere Highlights für diese so wichtige Zeit des Einzelhandels“, weiß Torben Seifert.

Thier-Galerie in Dortmund: Foodlounge mit neuem Angebot

Doch weil Shoppen auch hungrig macht, soll auch die Foodlounge in der Thier-Galerie mit einem neuen Angebot überzeugen. So konnte man bereits einen neuen Mieter für die frei gewordene Fläche des ehemaligen Burger Kings finden. Dort sollen Ende des Jahres die Türen öffnen.

Zudem steht ein weiterer Mieter kurz vor der Unterschrift, den die Thier-Galerie in Dortmund in Kürze ebenfalls offenbaren will. Es bleibt also spannend für alle Shoppingfans in der Stadt.