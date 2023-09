Dortmund: Mutter (27) mit Baby im Arm auf offener Straße niedergestochen – Polizei nimmt Ex-Partner (31) fest

Eine grausame Tat erschütterte Ende August die Stadt Dortmund. Im Bereich der Marie-Jucharz-Straße in Lünen war eine 27-Jährige mit ihrem Baby unterwegs, als sie unverhofft ihrem Ex-Partner begegnete.

Der 31-Jährige zückte plötzlich ein Messer und stach auf seine ehemalige Lebensgefährtin ein. Danach flüchtete er. Nun konnte die Polizei Dortmund seine Festnahme verbuchen.

Dortmund: Versuchter Mord in Lünen

Am Sonntag, den 28. August, begann die Begegnung zwischen den beiden Ex-Partnern zunächst mit einem verbalen Streit. Dann soll der 31-Jährige unvermittelt mit einem Messer mehrfach auf die 27-Jährige eingestochen haben – und das, obwohl sie ihr Baby dabei hatte.

Sie soll noch versucht haben, ihr Kind zu schützen und fiel dann zu Boden. Ein letztes Mal soll der Mann dann auf sie eingestochen haben, bevor er sich davonstahl. Dem Baby passierte nichts. Die schwer verletzte Mutter kam ins Krankenhaus. Eine 13-jährige Zeugin, die die Tat miterlebt hatte, musste mit einem Schock von den Rettungskräften versorgt werden.

Polizei nimmt Tatverdächtigen in siner Heimat fest

Eine Mordkommission wurde eingerichtet und die Fahndung nach dem Täter begann – und ist nun offenbar erfolgreich verlaufen.

Am Mittwoch (13. September) konnte die Polizei Coesfeld – nach mehreren Zeugenhinweisen – den mutmaßlichen Täter in Nottuln-Appelhülsen festnehmen. Dort lebt der Ex-Partner des Opfers aktuell. Er muss sich nun nach Absprache mit der Dortmunder Staatsanwaltschaft wegen versuchten Mordes dem Haftrichter stellen. Das soll noch am Mittwoch geschehen, heißt es von der Dortmunder Polizei. Ihm könnte eine mehrjährige Haftstrafe drohen.