Dortmund: Fußballspiel eskaliert! Jugend-Trainer verprügelt gegnerische Coaches

Es waren unglaubliche Szenen, die sich während eines Fußballspiels in Dortmund abgespielt haben. Gut, der Fußball lebt von Emotionen und auf dem Platz kann es auch mal etwas ruppiger zugehen. Alles in Ordnung, aber nur, wenn man das Sportliche nicht aus den Augen verliert.

Aber genau das ist scheinbar passiert, als ein Fußballspiel in Dortmund auf einmal völlig eskalierte. Und das alles bei einem Spiel von zwei Jugend-Mannschaften. Scheinbar fühlte sich ein Trainer auf einmal dermaßen auf den Schlips getreten, dass er kurzerhand die Trainer der gegnerischen Mannschaft verprügelte. Mit Folgen für die Jugend-Spieler.

Dortmund: So eskalierte die Situation

Die Polizei Dortmund spricht von einem Spielabbruch, drei verletzten Menschen und dazu noch völlig geschockten Kindern. So wird das E-Jugend-Spiel von Samstag (9. September) auf einem Fußballplatz in Dortmund-Schüren zusammengefasst. Ab 14.25 Uhr waren Polizei und Rettungsdienst auf der Schürener Straße im Einsatz.

Aber was war passiert? Die fußballspielenden Kids waren zwischen 8 und 10 Jahre alt. In dieser Altersklasse ist es noch üblich, dass das Spiel ohne einen offiziell eingesetzten Schiedsrichter stattfindet. Dann kam es aber in der zweiten Halbzeit plötzlich zu einer strittigen Spielszene, die auf und neben dem Spielfeld eine Diskussion auslöste. Eigentlich klärten die Beteiligten beider Mannschaften das Problem und so einigte man sich weiterzuspielen. Aber einer war damit scheinbar nicht ganz zufrieden.

Dortmund: So brutal schlug der Tatverdächtige zu

Denn als die Kinder weiterspielen wollten, rannte der Trainer der Gastgeber-Mannschaft auf das Spielfeld und schob die an der Diskussion beteiligten Kinder zur Seite. Offenbar war der Mann nicht damit einverstanden, wie weitergespielt werden sollte. Daraufhin liefen der Co-Trainer der Heimmannschaft sowie zwei Trainer der Gastmannschaft auf das Spielfeld, um die Situation im Sinne eines friedlichen Spielverlaufes zu beruhigen.

Das funktionierte aber scheinbar nur so semioptimal, denn der 36-jährige Tatverdächtige nahm daraufhin einen Mann in den Schwitzkasten und schlug mit Fäusten auf die Trainer ein. Auch die Trainer hatten vorher versucht, die Situation zu deeskalieren. Laut Zeugenaussagen ließ sich der 36-Jährige aber nicht beruhigen und schlug vor den Augen der Kinder auch dann noch zu, als einer der Männer bereits am Boden lag.

Die Geschlagenen erlitten durch den Angriff teils blutende Verletzungen. Die Verletzten mussten durch den Rettungsdienst versorgt werden. Einer der Verletzten musste sich sogar in einem Krankenhaus behandeln lassen.

Als die Polizei am Fußballplatz eintraf, standen der Tatverdächtige und ein Vertreter der Gastmannschaft abseits des Geschehens. Eltern, die Verletzten und Kinder empfingen die Polizei, die daraufhin begann, Zeugen zu befragen.

Die Kinder schienen nach dem heftigen Vorfall etwas traumatisiert. Ein Betreuer der Gastmannschaft gab an, dass die Kinder nach diesen Erfahrungen nun Hilfe benötigen würden. Außerdem bat der Mann die Polizei um Maßnahmen für den Opferschutz. Die Kriminalpolizei ermittelt jetzt mit dem Tatvorwurf Körperverletzung.