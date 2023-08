Dortmund: Feuer in „Lost Place“! Löscheinsatz sorgt für Verkehrschaos

In diesem Gebäude in Dortmund dürfte eigentlich niemand sein – trotzdem hat es am frühen Sonntagabend (13. August) in dem „Lost Place“ gebrannt.

Zwar war das Feuer schnell unter Kontrolle, doch der während des Löscheinsatzes der Feuerwehr Dortmund musste eine wichtige Straße gesperrt werden.

Dortmund: „Lost Place“ in Flammen

Gegen 17:30 Uhr am Sonntag erhielt die Dortmunder Feuerwehr einen Anruf. In einem leerstehenden Gebäude direkt an der Rheinischen Straße, dem ehemaligen Versorgungsamt, brannte es. Passanten auf der Straße hatten eine starke Rauchentwicklung im ersten Obergeschoss beobachtet und daraufhin umgehend die Feuerwehr alarmiert.

Das ehemalige Versorgungsamt in Dortmund brannte. Die Löscharbeiten sorgten zeitweise für Sperrungen im Verkehr. Foto: Markus Wüllner / news4 Video-Line

Obwohl das Versorgungsamt seit Jahren leer steht, ist es noch teilweise eingerichtet und unter anderem bei „Lost Place“-Fans bekannt. Außerdem wird es als Unterschlupf von Obdachlosen genutzt.

Dortmund: Straßensperrung während der Löscharbeiten

Der Einsatz der Feuerwehr begann um 18 Uhr. Diese stellte schnell fest, dass es statt im ersten im zweiten Stock brannte und verschaffte sich daraufhin gewaltvoll Zugang. Dort brannte in voller Ausdehnung ein Holztisch, der auch der Grund für die starke Rauchentwicklung war. Die Feuerwehr löschte das Feuer und beendete ihren Einsatz um 18:40Uhr, wie ein Sprecher gegenüber DER WESTEN bestätigte. Der Fall wurde daraufhin an die Polizei übergeben.

Aufgrund der Löscharbeiten musste die Rheinische Straße, die eine wichtige Verbindungsstraße in der Gegend ist, gesperrt werden. Die Straße verbindet die Stadtmitte Dortmunds mit den westlichen Stadtteilen sowie außerdem mit Witten, Castrop-Rauxel und Bochum. Die Sperrung betraf zusätzlich die Bahnen U43 nach Dorstfeld und die U44 nach Marten, weil die Oberleitung stromlos sein musste, um den Einsatz nicht zu gefährden. Seit 18:45 Uhr ist die Sperrung aufgehoben.