Borussia Dortmund: Offiziell – BVB sorgt vor Klub-WM für Hammer-Überraschung!

Es ist offiziell: Jobe Bellingham ist neuer Spieler von Borussia Dortmund. Ebenso steht fest, dass Bellingham Teil des Klub-WM-Kaders des BVB sein wird. Somit hat der junge Mittelfeldspieler direkt die Gelegenheit, sich den Fans zu präsentieren.

Er wird dabei nicht der Einzige sein, der diese Chance erhält. Borussia Dortmund wird das neu ausgetragene Turnier in den USA mit mehreren neuen Gesichtern bestreiten.

Borussia Dortmund: Neue Gesichter im Einsatz

Am 17. Juni startet Borussia Dortmund in das große Klub-WM-Abenteuer. Klar ist: Unter Coach Niko Kovac will man den positiven Schwung aus dem Saisonendspurt der Bundesliga mitnehmen. Der Kader, der dafür sorgen soll, steht nun auch fest.

Viele der Spieler sind neue Namen im Profikader des BVB. Talente aus der Jugend bekommen bei der Klub-WM ihre erste große Chance, bei den Profis zu zeigen, was sie können. Mathis Albert (16), Elias Benkara (18), Cole Campbell (19) und Samuele Inacio (17) – sie alle haben es aus der Jugend in das Aufgebot geschafft. Die U23-Akteure Silas Ostrzinski und Ayman Azhil sind ebenfalls dabei.

BVB muss auf Stars verzichten

Auch Jamie Gittens wird mit dabei sein. Ein Transfer des Flügelspielers zum FC Chelsea galt als so gut wie sicher. Doch im letzten Moment machte der BVB dem Wechsel einen Strich durch die Rechnung – das Angebot aus London sei zu niedrig gewesen. Ebenfalls mit dabei ist Leihspieler Carney Chukwuemeka. Das wird vermutlich sein letztes BVB-Abenteuer sein. Nach der Verpflichtung von Bellingham gilt ein langfristiger Verbleib als unwahrscheinlich.

Hier mehr spannende News:

Borussia Dortmund muss aber auch auf einige Stars verzichten. Nico Schlotterbeck, Salih Özcan und Kapitän Emre Can werden verletzungsbedingt ausfallen. Dennoch wird der BVB mit insgesamt 28 Spielern das neue Abenteuer Klub-WM in Angriff nehmen.