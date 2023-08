Duisburg: Feuer auf Schrottinsel – Einsatzkräfte können Brand stoppen

Am Donnerstagmorgen (10. August) um kurz nach 8 Uhr plingte die NINA Warn-App plötzlich bei den Duisburgern auf dem Handy auf. „Anscheinsgefahr – Rauchwolke und Geruchsbelästigung“ in Ruhrort. Der Grund dafür war ein Feuer auf einem Recyclinghof auf der Schrottinsel, wie ein Stadtsprecher gegenüber DER WESTEN bestätigt.

Dort brannten am Morgen 100 Tonnen Schrott und alte Autos. Zahlreiche Kräfte der Feuerwehr Duisburg und weiterer Städte waren auch am Nachmittag noch im Einsatz. Was den Brand allerdings ausgelöst hat, ist noch unbekannt. Mittlerweile konnte das Feuer unter massivem Einsatz der Feuerwehr gelöscht werden.

Riesige Rauchwolke über Duisburg

Am Donnerstagmorgen waren circa 150 Kräfte der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr im Einsatz, so der Pressesprecher. Denn auf dem Recyclinghof in Ruhrort brannten 100 Tonnen Altmetall und Autowracks. Nach aktuellem Stand gibt es keine Verletzten. Gegen 7.30 wurde die Feuerwehr alarmiert.

Die Rauchentwicklung war extrem. Eine riesige, schwarze Wolke hing über der Stadt. Nach Ruhrort waren die Stadtteile Duissern, Neudorf und Meiderich besonders betroffen. Die Stadt spricht von einer „wahrnehmbaren Rauchniederschlagung bis in Bodennähe“. Die Rauchentwicklung war zwischenzeitlich auch weit über die Stadtgrenze hinaus sichtbar.

Die Rauchwolke ist noch von Weitem zu sehen. Foto: Mazze Schu Foto: Michael Tieck Foto: „Foto: Justin Brosch / ANC-NEWS“ Foto: „Foto: Justin Brosch / ANC-NEWS“ Foto: Nadine Karrenbauer

Es besteht keine akute Gefahr

Laut Meldung und Bestätigung der Stadt besteht allerdings keine Gesundheitsgefahr. „Der Rauch riecht natürlich“, muss der Sprecher jedoch anmerken. Die Feuerwehr und das Landesamt für Natur, Umweltschutz und Verbraucherschutz NRW (LANUV) nehmen zudem Messungen vor. Die im Stadtgebiet durchgeführten Messungen brachten keine Messwerte hervor, die auf eine Gesundheitsgefährdung der Bevölkerung hinweisen. Die Stadt empfahl dennoch, Türen oder Fenster geschlossen zu halten.

Was den Brand ausgelöst hat, kann die Stadt bisher nicht mitteilen.