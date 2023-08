Duisburg: Hauptbahnhof verwandelt sich in Sportplatz – DAS geht hier am Wochenende ab

Pendler schwant bei dieser Meldung wohl schon wieder Böses! Denn am Wochenende soll der Duisburger Hauptbahnhof plötzlich zum Sportplatz werden. Wer hier mit Bus und Bahn unterwegs sein will, wird seinen Augen wohl kaum trauen können.

Von Freitag, 11. August, 16 Uhr, bis Sonntag, 13. August, kannst du dir hier live Basketballspiele von Frauen- und Herrenmannschaften anschauen. Das berichtet jetzt die „WAZ“. Doch droht am Hauptbahnhof Duisburg für Touristen und andere Reisende jetzt Ungemach?

Duisburg Hauptbahnhof plötzlich nicht mehr wiederzuerkennen

Ab Freitag steht Duisburg ganz im Zeichen des Business Cup. Bei diesem können Unternehmen aus ganz Deutschland ihr spielerisches Können im Basketball unter Beweis stellen. Doch nicht nur für Teilnehmer kann es am Wochenende sportlich zugehen. Auch interessierte Streetbasketball-Fans können ein paar Würfe wagen.

+++ Vierbeiner bringen Tierheim Duisburg an den Rand der Verzweiflung – „Liegen schon auf dem Boden“ +++

Wer jetzt allerdings um seine Züge und Busse fürchtet, den können wir beruhigen: Am Bahnhofsvorplatz soll das große Event stattfinden. Dabei werden jeweils drei Spieler verschiedener Teams auf dem extra am Vorplatz hergerichteten Platz auf einen Korb werfen, berichtet die „WAZ“. Bei einem Dunking-Contest kannst auch du dein Glück am Korb versuchen.

Auf’s Finale müssen Besucher warten

Doch wer sich erhoffte, bei der Siegerehrung auch schon einen Blick auf das neue Gewinner-Team im Streetbasketball werfen zu können, den müssen wir leider enttäuschen. Erst im September soll das Finale des Business Cup in Hannover stattfinden.

Wann genau, das erfährst du in diesem Artikel der „WAZ“. Dort erfährst du auch, was dich als Besucher am Wochenende am Duisburger Hauptbahnhof sonst noch so erwartet. So viel sei verraten: Nicht nur spielerisch wird es hoch hergehen.

Im Duisburger Freibad Wolfssee ist dagegen gerade Frust angesagt. Der Freibad-Betreiber zieht eine erste Bilanz zum Sommer 2023 und bezeichnet diesen als „kompletten Reinfall“. Was hier in diesem Jahr schiefgelaufen ist, das liest du in diesem Artikel.