Gelsenkirchen: Biergarten verkam zum Lost Place – jetzt greift die Stadt ein!

In Gelsenkirchen gab es einen Biergarten, der viel von dem hatte, was sich der alteingesessene Biergarten-Besucher wünscht. Der Biergarten lag direkt um zwei alte, große Bäume herum und war nett eingezäunt mit einem weißen Holzlatten-Zaun und einem schönen weißen Tor.

An diesem Ort schien die Zeit noch stillzustehen. Hier bekamen die Gelsenkirchener in gemütlicher Atmosphäre leckeres Bier und gutes Essen zu wirklichen fairen Preisen. Aber wie es manchmal so kommt, können unerwartete äußere Einflüsse der Gastronomie das Leben schwer machen. Das Schlimmste für einen Gastronomiebetrieb ist es, wenn auf einmal die Gäste fernbleiben. Denn irgendwann kann man seine Miete und das Personal nicht mehr zahlen und muss wohl oder übel das Lokal schließen. Dem Biergarten Rottmann Buer war nicht mehr zu helfen und so verkam der einst so „romantische“ Biergarten zu einem Lost Place. Jetzt tut sich aber mit der Hilfe der Stadt Gelsenkirchen was an dem Standort.

Gelsenkirchen: Stadt unterstützt Wiederbelebung

Eine Facebook-Userin schwelgt in Erinnerung: „Was waren das für schöne Zeiten früher, so ein schöner Biergarten. Ich hoffe, jemand eröffnet das Rottmann neu. Ein ganz normaler Biergarten wie früher. Zu angenehmen Preisen, so schön unter den zwei alten Bäumen. Es ist traurig, das Rottmann so zu sehen.“

Die Facebook-Userin wünscht sich einfach nur eine Neueröffnung des alten Biergartens mit kleinen Snacks und fairen Preisen, so wie früher. Als wenn die Stadt Gelsenkirchen diesen Wunsch erhört hätte, kam Ende Juli die Meldung, dass der Gastronomie in der prestigeträchtigen und prominenten Lage durch Unterstützung der Stadt nun die Wiederbelebung des Lokals gelungen ist. In Kürze soll der durch die Kochsendung „The Taste“, ausgestrahlt auf Sat.1, bekannte Clive Hüsken hier sein Restaurant „Fidalgo“ eröffnen.

Die Facebook-User sind skeptisch, ob sich ein Restaurant wie das „Fidalgo“ halten kann: „Da bleibt es abzuwarten, ob es in Buer genügend entsprechendes Klientel gibt, die das Restaurant finanziell mit ihren Besuchen am Leben halten können. Ich wünsche ihm viel Glück“, schriebt ein User.