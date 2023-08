Zoom Gelsenkirchen nimmt Abschied – IHN werden die Besucher so schnell nicht wiedersehen

Im Zoom Gelsenkirchen tut sich was. Besucher konnten dieser Tage schon die laufenden Baumaßnahmen im Seelöwen-Gehege beobachten. Bis zu den Herbstferien soll hier am Tunnel der Seelöwen-Anlage alles auf Vordermann gebracht werden (wir berichteten).

Aber das hat jetzt auch ein trauriges Ereignis zur Folge: Der achtjährige Seelöwen-Bulle „Teun“ hat den Zoom Gelsenkirchen verlassen. Besucher haben jetzt nur eine Frage: Wird er nochmal in den Ruhrpott zurückkehren?

Zoom Gelsenkirchen: „Teun“ muss gehen

Weg ist er – „Teun“ hat den Gelsenkirchener Zoo zum Anfang dieser Woche verlassen. Während der Bauzeit in der Zoom Erlebniswelt an der Anlage muss der Seelöwe anderweitig unterkommen. Deswegen hat ihn der Zoom Gelsenkirchen am Montag (7. August) in den Zoo Wuppertal verfrachtet.

Ausgerechnet in der ehemaligen Eisbären-Anlage soll der achtjährige Bulle jetzt vorerst leben. Diese sei der Erweiterungsbereich der bestehenden Seelöwen-Anlage. Auf Facebook hat der Zoo Wuppertal die spektakuläre Anreise von „Teun“ gezeigt. Per Kran wurde er in sein neues Gehege gehievt.

Besucher wegen Seelöwen-Besuch aus dem Häuschen

Bislang befindet sich der Seelöwe noch auf Erkundungstour. Nur vorsichtig hat er bislang sein Gehege erkundet. Der Übergang zwischen „Teuns“ vorübergehenden Zuhause und dem eigentlichen Seelöwen-Gehege des Zoos Wuppertal ist derzeit gesperrt, denn es sei nicht geplant, die Tiere zusammenzuführen, um „Revierkämpfe zwischen ihm und (…) Seelöwen-Bullen „Mylo“ sowie große Unruhe zu vermeiden.“ Bis zum Herbst wird der Gelsenkirchener Seelöwe hier verweilen, bis der dann zurück in seine alte Heimat kehrt.

„‚Teun‘ ist ab sofort für Zoogäste in der Erweiterungsanlage zu sehen. Durch die großen Unterwasserscheiben könnt ihr ihn beim Schwimmen und Tauchen in dem tiefen Wasserbecken gut beobachten“, schreibt der Grüne Zoo Wuppertal bei Facebook. Und das scheinen einige Besucher bereits getan zu haben. „Fühlt sich wohl“, ist sich so etwa eine Besucherin sicher. Auch eine andere pflichtet bei: „Ich durfte es live erleben. Es war so toll, zu sehen, wie er neugierig war und das Gehege erkundet hat. Spielerisch, neugierig und es scheint, dass er nicht gestresst war durch den Transport und Umzug.“ Na bleibt zu hoffen, dass sich „Teun“ in seinem neuen Zuhause nicht zu sehr eingewöhnt, sonst wird ihm der Abschied hier sehr schwerfallen.