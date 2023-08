Gelsenkirchen: Großes Event kommt in die Stadt – Fans flippen aus

Was für eine Premiere in Gelsenkirchen! Die Veltins-Arena wird demnächst Schauplatz eines ganz besonderen Wettkampfes. Nein, diesmal geht es nicht um Fußball.

Zum ersten Mal seit langer Zeit wird hier in Gelsenkirchen wieder American Football gespielt und der Veltins-Arena wird dabei eine ganz besondere Ehre zuteil. Da freuen sich selbst eingeschweißte S04-Fans.

Gelsenkirchen wird zum Austragungsort

Das Championship Game der European League of Football kommt nach Gelsenkirchen! Die Europäische Liga des American Football gibt es tatsächlich noch gar nicht so lange, das erste Spiel fand im Sommer 2021 statt. Mittlerweile jedoch treten hierbei 16 Mannschaften aus neun verschiedenen Ländern gegeneinander an.

In diesem Jahr ist Duisburg am 24. September der Gastgeber des Finales, doch nächstes Jahr werden sich Vize- und Europameister am 22. September 2024 in der Veltins-Arena begegnen. Lange ist es her, dass hier Football gespielt wurde. Vor 20 Jahren war hier öfter Düsseldorf Rhein Fire zu Gast und zuletzt 2004 fand hier der World Bowl XII statt.

S04 spielt gerne den Gastgeber

„Mit dieser Entscheidung setzen wir einen weiteren Meilenstein in der Entwicklung unserer Liga“, erfreut sich der Geschäftsführer der Liga. „Die VELTINS-Arena gehört zu den schönsten und attraktivsten Multifunktionsarenen in Europa und wir sind stolz darauf, den Football-Fans in diesem großartigen Rahmen das Championship Game der Saison 2024 präsentieren zu können“, so Zeljko Karajica.

„Die VELTINS-Arena garantiert eine herausragende Stimmung und wenn ich daran denke, dass unser Championship Game 2024 auf Schalke ausgetragen wird, bekomme ich schon jetzt eine Gänsehaut“, kann sich auch Commissioner Patrick Esume dafür begeistern.

Und Schalke selbst? „Wir freuen uns sehr darüber, Gastgeber des Finales 2024 der European League of Football zu sein und Fans aus der ganzen Welt in Gelsenkirchen begrüßen zu dürfen“, hofft Christina Rühl-Hamers, Mitglied des Vorstands, auf großen Erfolg.

Gelsenkirchener aus dem Häuschen

Tickets für den einmaligen Spaß gibt es bereits an den üblichen Verkaufsstellen. Hier haben offenbar auch schon die ersten Fans zugeschlagen. „Geil, direkt Tickets gekauft“, melden sich erste Begeisterte in den sozialen Medien zu Wort.

„Ob Fußball oder Football, das wird ein tolles Spiel!“ Viele können es angesichts des Trailers kaum noch erwarten.