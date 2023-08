FC Schalke 04: Nach Kabadayi-Deal – pikante Vertragsdetails enthüllt

Der FC Schalke 04 hat mit Yusuf Kabadayi den siebten Neuzugang in diesem Sommer verpflichtet. Das Offensivtalent wurde vom FC Bayern München ausgeliehen und soll für Offensivgefahr sorgen.

Beim ersten Spiel des FC Schalke 04 gegen den 1. FC Kaiserslautern (3:0) fehlte Kabadayi noch, dürfte dann bald aber schon im Spieltagskader stehen. Beim Deal hat Sportdirektor Andre Hechelmann eine Kaufoption verhandeln können. Doch das ist noch nicht alles.

FC Schalke 04: Vertragsdetails enthüllt

Nach dem Transfer des Bayern-Juwels zum FC Schalke 04 sind nämlich einige Einzelheiten des Deals enthüllt worden. Wie „Sky“ berichtet, liege die Kaufoption für den 19-Jährigen zwischen 800.000 Euro und 1,3 Millionen Euro.

Auch interessant: Mit Schalke konnte er nur davon träumen – jetzt steht Zalazar vor einem großen Erfolgserlebnis

Dabei richtet sich der Preis nach dem Abschneiden der Königsblauen. Falls die Schalker und Sportdirektor Andre Hechelmann die Kaufoption aktivieren, hat der FC Bayern keine Rückkaufoption, um den Youngster zurückzuholen.

Unsere Bundesliga-Tippspiele für die 1. und 2. Bundesliga starten! Jetzt kostenlos teilnehmen und jeden Spieltag tolle Preise gewinnen. Die besten Tipper der Saison erwarten eine 5-tägige Urlaubsreise im Wert von 2.500 Euro und noch vieles mehr!

Stattdessen haben die Münchener ein sogenanntes „Matching Right“. Was bedeutet das? Sollten die Knappen ein Angebot für Kabadayi erhalten, hat der deutsche Rekordmeister ein Erstverhandlungsrecht und könnte dann mit dem eingegangenen Angebot gleichziehen.

Bleibt Kabadayi bei S04?

Noch bevor Kabadayi zum FC Schalke 04 wechselte, hatte der Rechtsfuß seinen Vertrag in München bis zum Sommer 2025 verlängert. Die Freude bei Königsblau über den Neuzugang ist aber dennoch groß. Bei guten Leistungen und einem möglichen Abstieg könnte S04 die Kaufoption ziehen.

„Wir freuen uns, dass sich unsere beständigen Bemühungen um Yusuf ausgezahlt haben und wir seinen Wunsch, zu uns zu wechseln, umsetzen konnten. Als talentierter Junioren-Nationalspieler passt er mit seinen fußballerischen Qualitäten und seiner Einstellung perfekt zu unserer Philosophie“, sagte Hechelmann bei der Präsentation. „Wir sind überzeugt, dass sich Yusuf hier auf Schalke an der Seite erfahrener Spieler weiterentwickeln wird.“

Mehr News für dich:

Und auch Kabadayi selbst kann es kaum erwarten, das erste mal für S04 aufzulaufen. „Liebe Schalker, ich freue mich riesig auf unsere gemeinsame Reise in diesem Jahr. Ich hoffe, euch alle bei meinem ersten Spiel zu erleben“, schreibt der Youngster und nannte dann spannende Wechsel-Details. „Ihr seid der Wahnsinn. Als ich gegen Frankfurt im Stadion war, wusste ich, dass ich nur zu Schalke 04 möchte. Komme, was wolle“, so Kabadayi. Das Spiel gegen die Eintracht war am 33. Spieltag der vergangenen Saison, als das ganze Stadion in Blau und Weiß geschmückt war. Am Ende reichte es aber nicht zu einem Sieg. S04 und Frankfurt trennten sich mit einem 2:2-Unentschieden.