Mit Schalke konnte er nur davon träumen – jetzt steht Zalazar vor einem großen Erfolgserlebnis

Es hatte sich angedeutet und in diesem Sommer war es dann so weit: Rodrigo Zalazar hat den FC Schalke 04 verlassen und sich dem portugiesischen Klub SC Braga angeschlossen.

Dort steht der einstige Publikumsliebling des FC Schalke 04 vor einem großen Erfolg. Und das nur wenige Wochen nach seinem Abgang vom Revierklub. Bei den Königsblauen konnte er davon nur träumen.

FC Schalke 04: Ex-Star Zalazar will sich großen Traum erfüllen

Zwei Jahre war Rodrigo Zalazar beim FC Schalke 04 und konnte sich in die Herzen der Fans spielen. Umso trauriger war dann sein Abgang im Juli. Der Uruguayer wechselte für fünf Millionen Euro zum SC Braga. Diese Summe kann mit Bonizahlungen sogar noch ansteigen.

„Es fällt mir schwer, das zu schreiben, aber es ist Zeit, Abschied zu nehmen. Abschied von dem, was in den letzten zwei Jahren mein Zuhause war“, so Zalazar. „Ich möchte mich wirklich bei allen bedanken, die mich vom ersten Tag an willkommen geheißen haben. Die Mannschaft, der Trainer, das Personal rund um die Mannschaft und jede Person, die für den Verein arbeitet“, bedankte sich der einstige Publikumsliebling.

Jetzt konzentriert sich der 23-Jährige auf seine neue Aufgabe in Portugal. Dort könnte der Mittelfeldspieler sich auch schon bald einen großen Traum erfüllen.

Zalazar nächstes Jahr in der CL?

Während Zalazar mit dem FC Schalke 04 in der ersten Saison um den Aufstieg kämpfte und in der Bundesliga den Abstieg anschließend nicht verhindern konnte, könnte er in dieser Saison erstmals in seiner Karriere in der Champions League spielen.

Dafür muss er mit dem SC Braga in der 3. Runde der CL-Qualifikation den serbischen Verein FK Backa Topola besiegen. Das Hinspiel findet am Dienstag (8. August) statt und im Rückspiel am 15. August kann Zalazar dann das erste Erfolgserlebnis mit seinem neuen Klub feiern.

Für Braga wäre es erst das dritte Mal in der Vereinsgeschichte, dass sie in der Königsklasse teilnehmen würden. Zuletzt war das vor elf Jahren der Fall. Damals folgte aber schon in der Gruppenphase das Aus. Ob es mit Ex-S04-Star Zalazar besser laufen wird?