Zoom Gelsenkirchen: Bauarbeiten an Gehege – DAS sind die Auswirkungen für Tiere und Besucher

Im Zoom Gelsenkirchen stehen Baumaßnahmen an. Der beliebte Zoo wird in den kommenden Wochen die Anlage der Seelöwen auf Vordermann bringen. Das hat Auswirkungen auf die Tiere und die Besucher.

Bis zu den Herbstferien soll an der Seelöwen-Anlage im Zoom Gelsenkirchen gewerkelt werden. Das teilte der Zoo am Sonntag (6. August) bei Facebook mit. Wir verraten dir, was das für deinen nächsten Zoo-Besuch bedeutet.

Zoom Gelsenkirchen verkündet Baumaßnahmen auf Facebook

Giraffen, Kamele, Tiger: Im Zoom Gelsenkirchen gibt es allerhand Tiere zu bestaunen, die man ansonsten bei uns in Deutschland in freier Wildbahn so nie antreffen würde. Und die Gehege dieser vielen Tiere müssen immer in Schuss gehalten werden – zum Wohle der Tiere selbst, aber auch zum Wohle der Besucher. Und deswegen beginnen im Zoom Gelsenkirchen jetzt Bauarbeiten.

Das verkündete der Zoom Gelsenkirchen auf seinem offiziellen Facebook-Account. „Morgen beginnen die Bauarbeiten am Tunnel der Seelöwenanlage“, teilte der Zoo am Sonntag (6. August) mit. „Keine Sorge, ihr könnt die Tiere trotzdem sehen und auch weiterhin durch den Tunnel laufen. Aber ab morgen werden die Seelöwen nicht mehr über den Tunnel schwimmen, sondern nur noch im rechten Bereich der Anlage“, schreibt der Zoom Gelsenkirchen weiter.

Dichtungsmasse muss gut durchtrocknen

Im Tunnel werde das Wasser abgelassen. Es werde ungefähr 24 Stunden dauern, bis das Becken leer sei. „Dann wird ein Gerüst im Tunnel aufgestellt und neue Dichtungsmasse aufgetragen. Außerdem wird die Chance genutzt, das leere Wasserbecken gründlich von Algen zu befreien. Da die neue Dichtungsmasse gut durchtrocknen muss, bevor das Wasser in das Becken eingelassen wird, werden diese Bauarbeiten bis vor Beginn der Herbstferien andauern“, heißt es. Na, da werden Tierfreunde doch mit Sicherheit Verständnis für haben.