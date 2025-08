„Bares für Rares“-Händler bringen Zuschauer auf 180 – „Unverschämt“

Dieser Fall schlug bei „Bares für Rares“ hohe Wellen. Paula Wiese und Lune Montag kamen mit einem Erbstück ins Pulheimer Walzwerk und hofften auf das große Geld. Die Expertise von Patrick Lessmann sorgte bei den Cousinen schonmal für gute Laune.

Doch im Händlerraum kam alles ganz anders. Letztendlich nahmen die „Bares für Rares“-Kandidatinnen den Ring sogar wieder mit nach Hause. Nun kritisieren einige Zuschauer ausgerechnet das Verhalten der Händler in dem Fall.

Geplatzter Deal bei „Bares für Rares“

Paula Wiese und Lune Montag erlebten bei „Bares für Rares“ eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Bei der Expertise sorgte der Schätzpreis in Höhe von 5.500 bis 6.000 Euro zunächst für eine freudige Überraschung. Schließlich wollten die Cousinen nur 1.500 bis 2.000 Euro für ihren Ring haben.

Doch die Händler waren nicht bereit so tief in die Tasche zu greifen. Daniel Meyer bot den beiden noch 3.000 Euro für den Ring an und legt noch 300 Euro aus Kulanz obendrauf. Die 14-jährigen Kandidatinnen ließen sich allerdings nicht überzeugen und lehnten das Angebot ab. Szenen, die für Diskussionen unter den Zuschauern sorgen.

„Bares für Rares“-Zuschauer werden deutlich

Auf YouTube diskutieren zahlreiche Zuschauer über den Fall der jungen Verkäuferinnen. Dabei wird vorrangig Kritik am Verhalten der Händler laut:

„Wie kommt es denn jetzt zwischen der großen Diskrepanz bei der Wertfindung zwischen Experten- und Händlereinschätzung? Gerade bei Schmuckstücken ist der Wert doch eigentlich an Kriterien bemessen, wie kann dann da eine solch große Diskrepanz entstehen?“

„Also echt jetzt 3300 Euro bei einem Schätzwert von 5500-6000 Euro ist eine Frechheit. Gut, dass der Verkauf so nicht zustande gekommen ist.“

„Ich finde das Angebot von 3000 Euro viel zu wenig und dann nur noch 300 Euro drauflegen wollen, empfinde ich als unverschämt.“

„Richtig so! Deutlich unter Wert muss man nicht verkaufen. Es verständlich, dass die Händler maximal günstig einkaufen wollen, aber diese Gebote waren schon arg zurückhaltend.“

