A2 bei Dortmund nach Vollsperrung wieder frei ++ Hubschrauber im Einsatz ++ Mehrere Verletzte

Schwerer Unfall auf der Autobahn A2 bei Dortmund! Nach bisherigen Informationen waren zwischen Dortmund-Nordost und Dortmund-Lanstrop/Lünen-Süd mehrere Autos zusammengestoßen. Es gab mehrere Verletzte.

Der Unfall hat sich am Samstagmittag (11. Mai) gegen 11.30 Uhr auf der A2 bei Dortmund in Fahrtrichtung Hannover ereignet. Zunächst wurden dort alle Fahrspuren gesperrt. Ein Rettungshubschrauber war zeitweise im Einsatz. Am Nachmittag soll es zu einem weiteren Crash mit drei beteiligten Fahrzeugen gekommen sein. Schließlich konnte die Autobahn am Abend wieder freigegeben werden.

A2 bei Dortmund: Drei Kilometer Stau

Gegen 12.30 Uhr ist der Hubschrauber wieder gestartet. Die Polizei hat dann eine der drei Fahrspuren wieder freigegeben. Allerdings hatten sich hinter der Unfallstelle inzwischen drei Kilometer Stau gebildet. Autofahrer mussten mindestens 30 Minuten zusätzlich einplanen, um die Unfallstelle auf der A2 bei Dortmund zu passieren.

+++ Dortmund: Feuerwehr muss ausrücken – unglaublich, wer hier in Not geraten ist +++

Die A2 bei Dortmund ist nach einem schweren Unfall gesperrt. Foto: Mauermann / news 4 Video-Line TV

Nach Angaben der Polizei sind bei dem Unfall drei Menschen verletzt worden, allerdings nicht schwer. Zum konkreten Hergang gibt es noch keine Angaben. Unklar war zunächst, wie lange die Aufräumarbeiten dauern würden. Gegen 13.15 Uhr begannen die Bergungsarbeiten begonnen. Die Verkehrsbehinderungen zogen sich allerdings bis in den Nachmittag hin. Erst nach und nach löste sich der Stau wieder auf. Gegen 15 Uhr floss der Verkehr wieder normal.

Dann allerdings der nächste Schlag. Gegen 16.30 Uhr hatte es dann auf der A2, ebenfalls in Fahrtrichtung Hannover, auf Höhe des Rastplatzes „Kleine Herrenthey“ gekracht. Insgesamt waren hier drei Fahrzeuge betroffen, eines davon landete auf der Seite. 11 Personen waren an dem Unglück beteiligt, eine davon wurde schwer verletzt. Gegen 20.40 Uhr konnte die A2 dann wieder vollständig für den Verkehr freigegeben werden.

Weitere Themen haben wir hier für dich zusammengestellt:

Auf den Autobahnen rund um Großraum Dortmund kracht es immer wieder, zuletzt am 9. April. Zwei Menschen wurden schwer verletzt (hier alle Einzelheiten). Ende März gab es auf der A2 bei Dortmund einen heftigen Massen-Crash (alle Infos in diesem Artikel). In der Gegenrichtung war es im Januar zu einem tödlichen Unfall gekommen (mehr dazu hier). Auf der A45 bei Dortmund kam es am 8. Mai zu einer Vollsperrung, nachdem ein Lkw in Flammen aufgegangen war (hier unser ausführlicher Artikel).