Massen-Crash auf A2 bei Dortmund ++ Unfall-Serie mit 5 Autos ++ 2 Verletzte

Massen-Crash auf der A2 bei Dortmund!

Am Freitag (22. März) kam es am Abend auf der A2 bei Dortmund – kurz hinter dem Autobahnkreuz Dortmund Nord-Ost – zu einer Reihe an Unfällen, an denen insgesamt fünf Autos beteiligt waren. Das bestätigte die Polizei Dortmund auf Nachfrage von DER WESTEN.

Massen-Crash auf A2 bei Dortmund

Bei offenbar regennasser Fahrbahn kam es gegen 19.29 Uhr zunächst zu einem Alleinunfall eines einzelnen Autos auf der linken Spur, wie die Polizei mitteilte. Dabei wurde der Fahrer in seinem Auto eingeklemmt. Ursache und Hergang des Unfalls seien hier jedoch noch völlig unklar (Stand: Freitag, 22 Uhr).

Massen-Crash auf der A2 bei Dortmund. Foto: VN24 / Axel Ruch

Dieser Unfall hatte jedoch ein großes Trümmerfeld zur Folge. Und aufgrund der schlechten Sicht zu später Stunde – in Verbindung mit dem regnerischen Wetter – verunfallten „unmittelbar danach vier weitere Pkw an der selben Stelle“, erklärte der Polizeisprecher. Auch hier konnte der genaue Hergang noch nicht geklärt werden.

Die Polizei Dortmund spricht von insgesamt zwei verletzten Personen, die mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht wurden. Lebensgefahr bestehe bei keinem der Unfallbeteiligten.

Nach Informationen von DER WESTEN musste auch ein Hund an der Unfallstelle versorgt werden – das konnte die Polizei Dortmund jedoch nicht bestätigen. Die A2 in Fahrtrichtung Oberhausen musste während der Bergungsarbeiten kurzfrstig gesperrt werden.