A45 bei Dortmund: Lkw in Flammen ++ Vollsperrung ++ langer Stau

Auf der A45 bei Dortmund steht ein Lkw lichterloh in Flammen. Die Feuerwehr und die Polizei sind im Einsatz, es kommt zu Sperrungen und langen Rückstaus im beginnenden Berufsverkehr.

+++ Verkehr: Ausflug am Vatertag droht ein böses Ende – viele ahnen es überhaupt nicht +++

Konkret befindet sich der Einsatzort auf der A45 von Hagen kommend in Fahrtrichtung Oberhausen. Zwischen dem Kreuz Castrop-Rauxel-Ost und dem Kreuz Dortmund-Nordwest ist der Lkw am Mittwochnachmittag (8. Mai) gegen 14.30 Uhr in Flammen aufgegangen.

A45 bei Dortmund: Lkw-Führerhaus in Flammen

Dem Fahrer des Lkw ist es noch rechtzeitig gelungen, sein Gespann auf den Seitenstreifen der A45 bei Dortmund zu steuern, als das Feuer ausbrach. Der Mann wurde vom Rettungsdienst untersucht, ist aber nach ersten Informationen unverletzt geblieben.

+++ Hund auf A1 in NRW ausgesetzt: Jetzt enthüllen Tierpfleger dramatische Folgen +++

Das Führerhaus des Lkw ist durch das Feuer weitgehend zerstört worden. Kräfte der Feuerwehr Dortmund, ausgerüstet mit Atemschutzgeräten, haben den Brand inzwischen gelöscht. Der Einsatz auf der A45 bei Dortmund dauert allerdings noch an. Wie lange sich die Sperrung hinziehen wird, ist aktuell vollkommen unklar.

Auf der A45 bei Dortmund ist ein Lkw in Flammen aufgegangen. Foto: Fernandez / news 4 Video-Line TV

Es ist davon auszugehen, dass das Abschleppen der Zugmaschine und des Anhängers einige Zeit dauern wird. Letzterer ist mit Futtermittel beladen. Der Lkw gehört zu einem Baustoff- und Transportunternehmen aus Velen im Kreis Borken.

Mehr Themen:

Aktuell staut sich der Verkehr auf etwa fünf Kilometern Länge. Zwar ist gegen 15.20 Uhr zumindest der linke Fahrstreifen wieder freigegeben worden. Dennoch wird es noch einige Zeit dauern, bis sich der Verkehrsfluss normalisiert hat, zumal jetzt der Berufsverkehr beginnt.

Wir berichten weiter.