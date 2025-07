Schalke 04 – Panathinaikos im Live-Ticker: Erster Härtetest – Rückkehrer dabei?

Der FC Schalk 04 ist im Trainingslager in Österreich angekommen – und schon steht der nächste Test an. Im Laufe der Vorbereitung ist es bereits das dritte Spiel. Nach den Siegen gegen die Auswahl Best of Grafschaft (9:1) und den 1. FC Bocholt (3:2) wartet nun mit Panathinaikos Athen (9. Juli, 18 Uhr) der erste große Gegner in der Vorbereitung.

Ist Schalke 04 schon bereit für ein solches Duell? Greifen die Spielideen von Trainer Muslic bereits? Es ist ein ideales Spiel, um den Stand von Königsblau einschätzen zu können. Mit Sicherheit bleibt es nur ein Testspiel, dennoch ist es wichtig für den Neu-Coach Muslic, um die aktuelle Form seines Teams einschätzen zu können.

Schalke 04 – Panathinaikos im Live-Ticker

Auf die S04-Profis wartet der erste große Test gegen ein Top-Team. Ein Sieg könnte schon als erstes Statement gelten. Doch gegen Panathinaikos Athen gilt Königsblau sicherlich nicht als Favorit. Mit unserem Live-Ticker bleibst du auf dem Laufenden.

Schalke 04 – Panathinaikos -:- (-:-)

Tore: –

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

14.14 Uhr: Gut für alle Fans, die nicht mit ins Trainingslager gereist sind: Das Spiel wird live auf dem YouTube-Kanal des FC Schalke 04 übertragen. Hier mehr dazu.

13.26 Uhr: Die ersten Trainingseinheiten haben die Königsblauen schon hinter sich, viele weitere werden noch folgen. Mit dabei waren auch zwei Rückkehrer: Bryan Lasme kehrte nach langer Verletzungspause zurück, Taylan Bulut war nach der U19-Europameisterschaft noch einige Tage im Urlaub. Ob beide auch direkt mitwirken werden?

Mittwoch, 9. Juli, 13 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum dritten Testspiel der Knappen in diesem Sommer. S04 befindet sich im Trainingslager in Neustift im Stubaital (Österreich) und erwartet das griechische Top-Team Panathinaikos Athen.