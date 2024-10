Zeltfestival Ruhr in Bochum macht es selbst öffentlich – Fans werden kalt erwischt

Das Zeltfestival Ruhr in Bochum lockte in diesem Sommer die Massen. Nationale und internationale Top-Stars wie Sarah Connor, Silbermond, Tom Odell, James Blunt, Nina Chuba, Mark Forster, Jan Delay und Wincent Weiss rockten die Zeltstadt an der Stadtgrenze Bochum/Witten.

Das Country-Rock-Duo The BossHoss war so begeistert von der coolen Stimmung, dass Alec Völkel und Sascha Vollmer mitten im Konzert eine große Ankündigung machten (>>> hier die Details). Nicht bloß Ankündigungen, sondern handfeste Zusagen macht das Zeltfestival Ruhr in Bochum (ZfR) jetzt selbst! Das Line-up wird krass erweitert! Doch viele Fans kommen ins Schleudern.

Zeltfestival Ruhr in Bochum: Alvaro Soler und Ben Zucker kommen 2025

Vor wenigen Wochen gaben die Veranstalter die ersten Acts für die 16. Ausgabe des Sommer-Festivals bekannt. Vom 22. August bis zum 7. September 2025 werden u.a. Nico Santos, Kontra K, Samu Haber (>>> hier mehr dazu), Bosse und Pawel Popolski zu Gast beim Zeltfestival Ruhr in Bochum sein.

Jetzt kommen plötzlich zwei große Namen dazu. Am Donnerstag (31. Oktober) machte das ZfR-Team die Nachricht selbst öffentlich: Alvaro Soler und Ben Zucker kommen an den Kemnader See!

Eine Nachricht, die viele Fans der beiden Sänger kalt erwischt. Denn im Moment der Bekanntgabe startete auch schon der Ticket-Vorverkauf für die neuen Acts auf der Webseite des Zeltfestivals und an der Hotline (0234-96292 22). Da heißt es, keine Zeit zu verlieren. Denn die Top-Acts sind immer schnell ausverkauft – wie zum Beispiel Sarah Connor in diesem Jahr.

Beeilung – Ticket-Vorverkauf läuft schon!

Alvaro Soler bringt mit seiner charismatischen Art und seinem Sound, der emotionalen Pop und mitreißende Latin-Einflüsse vereint, echtes Sommerfeeling auf jede Bühne. Seine Musik erreicht ein internationales Publikum, zählt mehrere Milliarden Audio- und Video-Streams und hat zahlreiche Gold- und Platin-Awards vorzuweisen. Zuletzt begeisterte Alvaro Soler das Publikum im Jahr 2023 beim Zeltfestival Ruhr in Bochum. Am 31. August 2025 kehrt der gefeierte Spanier im Rahmen seiner „La Gira Tour 2025“ zurück an den Kemnader See.

Ben Zucker hat sich in den vergangenen Jahren an die Spitze der deutschen Charts gespielt und gehört mittlerweile zu den erfolgreichsten Solo-Künstlern im deutschsprachigen Raum. Mit seinen Alben „Na und?!“, „Wer sagt das?!“ oder „Jetzt erst recht!“ hat er nicht nur die Herzen seiner Fans erobert, sondern auch mehrfach Top1-Alben produziert. Seine Tourneen sind regelmäßig ausverkauft. Das dürfte bei seinem Auftritt beim Zeltfestival Ruhr in Bochum am 4. September 2025 nicht anders sein.

Somit heißt es jetzt: Schnell sein! Aber Musik-Fans dürfen sogar noch weiter gespannt sein. Denn das Zeltfestival Ruhr in Bochum kündigt bereits an: Weitere Acts werden in Kürze bekanntgegeben!