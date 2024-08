Zeltfestival Ruhr in Bochum: Mitten im Konzert – BossHoss geben Fans großes Versprechen

Das Zeltfestival Ruhr in Bochum lässt auch in diesem Jahr die Herzen der Musik-Fans höher schlagen. Namen wie Sarah Connor, Silbermond, Tom Odell, Mark Forster und Wincent Weiss haben bereits bewiesen, dass das Festival am Kemnader See an der Stadtgrenze Witten/Bochum unvergessliche Momente beschert.

Und nicht nur das! Die Stars sind auch immer wieder für Überraschungen gut. Sarah Connor zum Beispiel änderte beim Zeltfestival Ruhr in Bochum einfach mal spontan ihre Set-List (>>> hier der ganze Artikel). Nach dem Auftritt von Wincent Weiss ging ein bewegendes Video viral (wir berichteten). Ganz aktuell haben jetzt The BossHoss den Fans mitten im Konzert ein großes Versprechen gegeben.

Zeltfestival Ruhr in Bochum: The BossHoss lassen Fans Jubeln

Der spektakuläre Auftritt der Berliner Country-Rockband The BossHoss war unbestreitbar eines der Highlights beim ZFR. Mit Flammenwerfern, die eine eindrucksvolle Show inszenierten, haben Alec Völkel und Sascha Vollmer dem Publikum wortwörtlich massiv eingeheizt. Die Fans der Band, die sich am Kemnader See versammelt hatten, erlebten eine Show, die lange in Erinnerung bleiben wird. Obwohl… vielleicht muss die Erinnerung gar nicht so lange halten.

Denn mitten in der zweistündigen Performance überraschte Sascha Vollmer – selbst total „on fire“ – die Fans mit einem spontanen Gedanken. „Können wir nicht einfach morgen nochmal hier spielen? Seid ihr dabei?“, fragte er das Publikum, und zeigte einmal mehr, dass The BossHoss nicht nur großartige Musiker, sondern auch Vollblut-Entertainer sind. Zwar war ein Zusatzkonzert – so wie bei Silbermond und Sarah Connor – so spontan nicht möglich. Doch als Sascha Vollmer dann versprach, dass The BossHoss auf jeden Fall wieder zum Zeltfestival Ruhr in Bochum kommt, gab es im Publikum frenetischen Jubel.

Alex Völkel: „Es ist immer geil bei euch!

Tatsächlich gehören The BossHoss beim Zeltfestival Ruhr in Bochum schon fast zum Inventar. „Wir sind immer gerne hier in Bochum“, rief Sascha Vollmer. Und Alex Völkel ergänzte: „Es ist immer geil bei euch! Das ist das vierte oder fünfte Mal bei euch und es ist immer großartig“.

Die Show von The BossHoss beim ZFR in Bochum steckte voller Leidenschaft. Mit Klassikern wie „Hey Ya“ und „Jolene“ heizten die beiden und ihre Band die Stimmung an. Als Höhepunkt stürzte sich Alec Völkel – so wie am Eröffnungswochenende schon Silbermond-Frontfrau Stefanie Kloß – in die Menge und ließ sich von den Fans tragen.

