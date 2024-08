Zeltfestival Ruhr in Bochum: Samu Haber macht es selbst öffentlich – „Sauna-Zelt“

In einem neuen Instagram-Beitrag kündigt Samu Haber selbst die großen Neuigkeiten an. Im Sommer 2025 ist der Musiker live auf dem beliebten Zeltfestival Ruhr in Bochum zu sehen. Fans sollten sich beeilen, wenn sie noch Karten für den Auftritt haben möchten.

Auf Instagram kündigt Samu Haber an, dass er im Frühjahr 2025 erst einmal nicht mehr auftreten wird. Stattdessen wird er an neuer Musik arbeiten und diese produzieren. Fans müssen sich aber keine Sorgen machen, denn im Sommer ist der „Voice of Germany“-Coach wieder auf der Bühne zu sehen und wird unter anderem beim Zeltfestival Ruhr in Bochum auftreten.

Zeltfestival Ruhr in Bochum: Tickets für 2025 sind bereits verfügbar

Jedoch kündigt Samu Harber an, dass er für 2025 noch weitere Termine anbieten wird. Diese werden an einem späteren Datum bekannt gegeben. Wer ihn auf dem Zeltfestival Ruhr in Bochum auftreten sehen will, sollte sich beeilen, denn seit Freitag (23. August) sind schon die Tickets verfügbar. Sie dürften wahrscheinlich schnell ausverkauft sein.

Die Vorfreude der Fans ist groß und in den Kommentaren diskutieren sie bereits, wo man den Auftritt von Samu Haber am liebsten erleben möchten. Viele freuen sich, dass er so viele Termine in so vielen verschiedenen Städten in ganz Deutschland anbietet. Neben dem Zeltfestival Ruhr in Bochum kann man ihn in NRW ebenfalls in Bonn sehen.

Viele Fans warten auch nicht lange, um sich Karten für den Auftritt zu sichern. Eine Nutzerin reagiert schnell auf die Ankündigung von Samu Haber und schreibt: „Tickets für meinen Geburtstag im nächsten Jahr für das Zeltfestival in Bochum gekauft.“

Fans sollten sich auf eine Sache vorbereiten

Jedoch sollte man sich auf eine Sache vorbereiten, wenn man Samu Habers Auftritt beim Zeltfestival Ruhr in Bochum sehen möchte. Ein Nutzer weist daraufhin und kommentiert den Beitrag von Haber scherzhaft mit den Worten: „Wir sehen uns dann in Bochum im Sauna-Zelt.“

Das Zeltfestival Ruhr in Bochum findet nämlich im August statt und insbesondere in den Zelten ist es teilweise sehr warm. Der Vergleich des Zeltes mit einer Sauna erscheint da ganz angemessen. Trotzdem hält dieses kleine Hindernis die Fans von Haber nicht ab und viele freuen sich über den Auftritt in Bochum.