SMAG Sundance Open-Air-Festival: Vorm Jubiläum wird es öffentlich

Der Sommer ist da – und das bedeutet auch: Das SMAG Sundance Open-Air-Festival findet wieder in Essen statt! In diesem Jahr wird das 20. Jubiläum der Veranstaltung gefeiert.

Am 12. Juli 2025 verwandelt sich der Seaside Beach am Essener Baldeneysee erneut in eine Festival-Location für Fans der elektronischen Musik. Das SMAG Sundance Open-Air-Festival hat sich für sein Jubiläum eine Neuheit einfallen lassen: eine neue Hauptbühne mit einer Breite von rund 40 Metern und unzähligen LED-Lichtern!

SMAG Sundance Open-Air-Festival: Sie werden unter anderem auf der Bühne stehen

Mit dem Blick auf das Wasser werden Tausende Besucher wieder gemeinsam vor dieser Kulisse und der neuen Mainstage feiern. „Größer, imposanter, mit innovativer Licht- und Soundtechnik – das Jubiläumsjahr bringt das Festival-Feeling auf ein neues Level“, versprechen die Veranstalter in einer Pressemitteilung.

Passend zum Jubiläum wird es wieder eine zweite Bühne geben – mit einem neuen Design. Das Essener Urgestein „DJ Fishi“ sowie „Eric Smax“ werden gemeinsam von ihren Söhnen Matteo Fischer und Kørwyn begleitet.

Hier gibt es noch Festival-Tickets

„Das Jubiläum ist etwas ganz Besonderes. Viele Besucher kommen seit Jahren zum SMAG Sundance Open-Air-Festival – das macht uns sehr stolz. Wir haben unsere Energie unter anderem in ein neues Bühnenkonzept gesteckt, das mit einem außergewöhnlichen Line-up die Gäste für ein paar Stunden in eine andere Welt eintauchen lässt“, sagt die Veranstalterin Annette Heinrich.

Neben der Musik dürfen sich die Festival-Fans auch auf zahlreiche Food- und Getränkestände sowie Chill-out-Bereiche und weitere Aktionen freuen. Tickets sind noch online unter www.smagsundance.de erhältlich. Die regulären Tickets in der aktuellen Verkaufsphase sind limitiert, weist der Veranstalter drauf hin. Ein reguläres Ticket kostet im Vorverkauf zum aktuellen Vorzugspreis 65 Euro. Ein reguläres Ticket im Vorverkauf zum Normalpreis liegt bei 75 Euro.