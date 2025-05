Kurz vor SMAG Sundance Open Air erreicht Fans bittere Nachricht – DARAUF hatten sie schon hingefiebert

Das Smag Sundance Open Air Fastival in Essen findet dieses Jahr zum 20. Mal statt. Am 12. Juli treten am Baldeneysee zahlreiche DJs auf und sorgen für musikalische Unterhaltung. Passend zum Jubiläum dürfen einige Besucher sogar gratis aufs Festival (>>> hier mehr lesen).

Doch das ist längst nicht das einzige Highlight. Neben dem Smag Sundance Open Air in Essen können sich Fans auch auf den Smag Beachclub freuen. Doch genau für dieses Event gibt es jetzt bittere Nachrichten.

Kurz Smag Sundance Open Air: Schlechte Nachrichten für Fans

Auf der Website von „baldeneysee.ruhr“ wurde der Smag Beach Club bereits groß angekündigt. Dort heißt es: „Der Smag Beach Club geht an den Start! Das innovative Projekt wurde jüngst ins Leben gerufen und bietet eine besondere Oben-Wir-Atmosphäre direkt am Wasser mit heißen Sounds.“

Geplant war das Ganze im „Seaside Beach Baldeney“ am Baldeneysee in Essen. Die Termine dafür: 14. Mai und der 28. Mai, jeweils von 17 bis 22 Uhr. Der Eintritt kostet Besucher 6 Euro. Viele haben sich bereits auf Afro House und Melodic Sounds gefreut, doch jetzt fällt der zweite Termin plötzlich ins Wasser.

Veranstalter verkündet es selbst

In der Instagram-Story von „smagsundance“ heißt es: „Wie einige von euch schon mitbekommen haben, hatten wir den Smag Beach Club für morgen angeteasert. Leider macht uns das Wetter einen Strich durch die Rechnung.“

Die Prognose ist offenbar so schlecht, dass der Termin abgesagt wurde. Fans des Smag Sundacne Open Air haben allerdings Glück im Unglück. „Wir suchen bereits einen neuen Termin und halten euch auf dem Laufenden“, heißt es. Der Smag Beach Club in Essen wird also nachgeholt. Wann es so weit sein wird und wie das Wetter am Smag Sundance Open Air selbst wird, bleibt abzuwarten.