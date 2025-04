Essen Original: Veranstalter macht es offiziell – jetzt geht die Nachricht um

Zahlreiche Musik-Fans scharren schon ganz ungeduldig mit den Hufen: Auch in diesem Jahr findet die Veranstaltung Essen Original statt. Nur kurze Zeit vorher hat der Veranstalter es jetzt offiziell gemacht.

Essen Original findet in diesem Jahr vom 9. bis 11. Mai statt. Und auf der Bühne stehen Mega-Stars wie LOI, Peter Schilling und Tom Gregory. Wie die Veranstalter des Festivals in einer offiziellen Pressemitteilung bekanntgeben, ist der Auftritt von Peter Schilling eingebettet in das WDR 4 Sommer Open Air, das mit der WDR 4 Band und weiteren Künstlern den Freitag auf dem Kennedyplatz bestimmt. Radio Essen bringt am Samstag LOI auf die Bühne. Tom Gregory wird einen Tag später von WDR 2 präsentiert.

Essen Original: Auch diese Künstler treten auf der Bühne auf

Außerdem bei Essen Original mit am Start sind „Dein Couseng“, „Kuult“, „Benny & Joyce“ oder „Banda Senderos“. Neben gestandenen Künstler werden auch Newcomer auf der Bühne ihr Bestes geben. Auf dem Kopstadtplatz tritt am Samstagabend Moss Kena, Drittplatzierter bei Stefan Raabs ESC-Kandidatensuche, auf.

Auch Rosalie, die „The Voice Kids“-Kandidatin aus Essen ist wieder dabei, sie tritt am Samstagnachmittag auf dem Burgplatz auf. Neben dem Musikprogramm lädt Samstag und Sonntag die „Original Essen“-Meile ab 13 Uhr zum Besuch der Innenstadt ein. Vereine, Verbände und Institutionen wollen vor allem für Familien ein abwechslungsreiches Programm an ihren Ständen anbieten.

Essen Original: Auch dieses Festival findet bald statt

