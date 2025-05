Essen: Smag Sundance Open Air haut einen raus – SIE dürfen umsonst aufs Festival

Das Smag Sundance Open Air Fastival in Essen feiert dieses Jahr 20-jähriges Jubiläum. Am 12. Juli treten am Baldeneysee zahlreiche DJs auf und sorgen für musikalische Unterhaltung.

Einige Besucher dürfen das Smag Sundance Open Air Fastival in Essen sogar kostenlos besuchen und sparen damit bares Geld. Es gibt allerdings einen Haken: Sie müssen eine bestimmte Voraussetzung erfüllen.

Essen: So kommst du gratis zum Smag Sundance Open Air

Auf der Website berichten die Veranstalter vom Smag Sundance Open-Air-Festival in Essen von den dem sogenannten „Geburtstags-Special“ passend zum Jubiläum. Dazu heißt es: „Du hast am 12. Juli Geburtstag? Dann Feier mit uns. Dein Eintritt geht auf uns“.

Zudem könne man bis zu 10 Freunde für jeweils 20 Euro pro Ticket mit nach Essen zum Event nehmen. Dazu müsse man lediglich eine E-Mail an info@smagsundance.de schreiben, und kann dadurch bares Geld sparen. Doch das ist nicht die einzige Jubiläums-Aktion, die angeboten wird.

20-Jahre-Special: DIESE Besucher profitieren

Neben dem „Geburtstags-Special“ gibt es für das Festival in Essen auch ein 20-Euro-Jubiläumsticket für 20-Jährige. „Du bist am Veranstaltungstag 20 Jahre alt, dann kannst du hier ein ermäßigtes Ticket für NUR 20 Euro erwerben“, heißt es dazu auf der Website.

Vorsicht ist allerdings geboten. Wer bloß behauptet, dass er am Tag des Smag Sundance Open-Air-Festivals in Essen 20 Jahre ist, könnte Probleme bekommen. Nach Angaben der Veranstalter gibt es nämlich eine Ausweiskontrolle. Wer keinen Geburtstag hat, zu einem Geburtstag begleitet wird oder 2o Jahre alt ist, muss den Vollpreis bezahlen und guckt in die Röhre. Das dürfte einigen Besuchern ganz und gar nicht passen. Alle Informationen zu den regulären Preisen und dem Line-up findest du auf smagsundance.de.