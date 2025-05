Essen: Radfahrerin (47) von Auto erfasst – zwei Wochen später ist sie tot

Schreckliches Unglück in Essen! Eine Radfahrerin wurde von einem Auto erfasst, überlebte den Unfall zunächst schwerstverletzt. Doch zwei Wochen später dann die schlimme Gewissheit: Die 47-Jährige ist tot.

Am 12. Mai kam es an der Rellinghauser Straße in Essen zu einem Verkehrsunfall. Eine 47-jährige Radfahrerin stieß mit einem Auto zusammen. Sie wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Hier ist die Frau am 26. Mai verstorben.

Essen: 22-Jähriger überfuhr die Radfahrerin mit seinem Auto

Eine am Mittwoch (28. Mai) durchgeführte Obduktion ergab, dass die Radfahrerin an den Folgen des Unfalls starb. Sie ist somit die dritte Verkehrstote in Essen in diesem Jahr.

Der 22-jährige Fahrer eines schwarzen Dacia war auf der Rellinghauser Straße in Richtung Bergerhausen unterwegs. Dann erfasste er in Höhe der Fußgängerampel Richard-Wagner-Straße die Radfahrerin. Sie querte offenbar von rechts die Rellinghauser Straße.

Polizei Essen ist dringend auf der Suche nach Zeugen

Das Verkehrskommissariat ist jetzt dringend auf der Suche nach Zeugen. Du kannst Angaben zum Unfallhergang machen? Dann melde dich unter der 0201/829-0 oder unter hinweise.essen@polizei.nrw.de.

Erst kürzlich kam es im Essener Stadtteil Kray im Kreuzungsbereich der Schönscheidtstraße/Am Zehnthof zu einem weiteren schweren Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer sein Leben lassen musste. Er wurde von einem LKW erfasst, verstarb noch an der Unfallstelle.

Weiterer Fahrrad-Unfall schockiert Essen

Dabei wollte der LKW-Fahrer im Bereich der Kreuzung abbiegen. Den 75-jährigen Radfahrer hat der Mann dabei wohl übersehen. Passanten eilten sofort zum Unglücksort. Den Ersthelfern gelang es, den Mann unter dem Lastwagen hervorzuziehen. Mehr Details zu dem schlimmen Unglück kannst du in diesem Artikel nachlesen>>>