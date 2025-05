Fürchterliches Unglück in Essen ++ Mann sofort tot

Tödlicher Unfall am Montagmittag (26. Mai) in Essen. Nach Informationen von DER WESTEN ist ein Radfahrer im Stadtteil Kray von einem Lkw erfasst worden.

Ein Sprecher der Feuerwehr Essen bestätigte auf Nachfrage das schreckliche Unglück im Kreuzungsbereich der Schönscheidtstraße/Am Zehnthof. Demnach sei für das Unfallopfer jede Hilfe zu spät gekommen.

Lkw überrollt Radfahrer in Essen – tot!

Bisherigen Erkenntnissen zufolge wollte der Lkw-Fahrer im Bereich der Kreuzung abbiegen. Dabei soll der Mann einen Radfahrer übersehen haben.

Nach Angaben des Feuerwehr-Sprechers ist der Radfahrer dabei vom Lkw überrollt worden. Passanten eilten sofort zum Unglücksort. Den Ersthelfern gelang es, den Mann unter dem Lastwagen hervorzuziehen. Doch ihnen bot sich ein schreckliches Bild.

Die Polizei ermittelt nach einem tödlichen Unfall in Essen. Foto: ANC-NEWS / Justin Brosch

Rettungskräfte versuchten noch verzweifelt, den Mann zu reanimieren – doch vergeblich. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Radfahrers feststellen.

Polizei Essen ermittelt – Kreuzung gesperrt

Wie genau es zu dem tödlichen Unfall kommen konnte, ist bislang unklar. Für die Ermittlungen hat die Polizei Essen Unfallbereich weiträumig abgesperrt. Spezialisten eines Verkehrsunfallaufnahmeteams rückten an, um den Unfallhergang zu rekonstruieren.

Wie lange die Sperrung der wichtigen Kreuzung für den Verkehr in Essen-Kray andauern sollte, war gegen 13 Uhr noch unklar. Nach Angaben des Feuerwehr-Sprechers staute es sich bereits kurz nach dem Unfall in alle Richtungen rund um den Kreuzungsbereich.

