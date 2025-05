„Essen Original“: Kurz vor Beginn fällt es Besucher wie Schuppen von den Augen – „Schade“

Endlich ist es so weit! Nach langer Vorbereitung geht am Freitag (9. Mai) „Essen Original“ an den Start. Das Umsonst- und-Draußen-Festival startet am ersten Tag gleich mit einem der großen Highlights.

So tritt um 21.30 Uhr Peter Schilling auf, der mit seinem Hit „Major Tom“ („Völlig losgelöst“) die Fußball-Fans im Sommer vom EM-Titel träumen ließ. „Endlich mal wieder gute Musik“, feiern Fans den Auftritt auf dem Kennedyplatz am Freitagabend (21.30 Uhr). Doch der Blick auf das Programm von „Essen Original“ hat für manche auch einen faden Beigeschmack.

„Essen Original“ stellt Programm um

Headliner Peter Schilling, Tom Gregory und „The Voice Kids“-Finalistin und „The Masked Singer“-Gewinnerin (Staffel 11) LOI sowie Lokalmatadore wie „Kuult“, „Dein Couseng“ oder „Banda Senderos“. Das Line-up von „Essen Original“ hat 2025 mal wieder einige Highlights zu bieten.

++ „Essen Original“: Albtraum kurz vor Beginn – Stadt muss reagieren ++

Nachdem auf dem Kopstadtplatz im vergangenen Jahr eine große Schlager-Party gefeiert wurde, gehört der Sonntag in diesem Jahr dem „SMAG Sundance Open Air Festival“. „Mit dabei sind der Newcomer aus Essen TIEF, Fabian Krause als SMAG Contest Gewinner 2023, (…) Ely Oaks und natürlich kein Geringerer als Oliver Magenta“, kündigt der Veranstalter an.

++ Oberhausen: Vor Roland-Kaiser-Konzert geht die Nachricht um – Fans bekommen Schnappatmung ++

Das elektronische Musikprogramm soll dabei von einem „deutlich szenigerem und attraktivem Erscheinungsbild“ flankiert werden, das mit Foodtrucks, Cocktails und Lounge Ecken vor allem ein jüngeres Publikum anlocken soll. „Endlich gibt’s wieder einen Grund hinzugehen!“, jubelt ein Elektro-Fan über das Programm auf dem Kopstadtplatz. Des einen Freud ist jedoch des anderen Leid.

„Essen Original“: Besucher enttäuscht – „Schade“

„Letztes Jahr wurde der deutsche Schlager auf den Kopstadtplatz verbannt. Dieses Jahr gar kein Schlager“, klagt ein Besucher auf der Facebook-Seite von „Essen Original“. Und weiter: „Man bekommt den Eindruck, dass die Verantwortlichen gar kein Familienfest mit allen Musikrichtungen mehr wollen, sondern Essen Original nach ihrem eigenen Geschmack planen. Schade!“

Mehr Themen:

Der Veranstalter verweist in diesem Zusammenhang auf den „WDR 4 Open Air Sommer“ am Freitag, unter anderem mit Peter Schilling auf dem Kennedyplatz. „Kein direkter Schlager, aber sehr familienkompatibel.“ Für den Besucher ein schwacher Trost. Ihm sei bewusst, dass man nicht immer die gleichen Künstler einladen könne, „aber ein Musikgenre wie den deutschen Schlager komplett zu boykottieren, ist sicherlich auch keine Lösung.“